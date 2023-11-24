Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum.. 4 günlük insani ara başladı, tüm gözler Gazze'de...

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Aljazeera 3 yardım TIR'ının Refah sınır kapısından içeri girdiğini bunlardan ikisinin yakıt, birinin ise gaz taşıdığını bildirdi.
İsrail Ordusu, ateşkesin başlamasından birkaç dakika önce sosyal medyada paylaştığı videoda "savaş daha sona ermedi" uyarısında bulundu.
Arapça konuşan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee videoda insani aranın "geçici" olduğunu vurguladı ve Gazzelilere "Gazze Şeridi'nin kuzeyi tehlikeli bir savaş bölgesi ve kuzeye geçiş yasak. Güvenliğiniz için güneydeki insani bölgede kalmalısınız" uyarısında bulundu.
⭕️Watch this important message from the IDF Spokesperson for Arab media, @AvichayAdraee, to the civilians of Gaza:— Israel Defense Forces (@IDF) November 24, 2023
”The war is not over yet. The humanitarian pause is temporary. The northern Gaza Strip is a dangerous war zone and it is forbidden to move north. For your safety,… https://t.co/OmtxDYHIK3 pic.twitter.com/4gaJDxgy5I
-İsrail ve Filistin arasında varılan anlaşma kapsamında İsrailli esirlerden oluşan ilk grup - 13 kadın ve çocuk - yerel saatle 16.00'da (TSİ 17:00) serbest bırakılacak.
-Rehinelere Refah sınır kapısına kadar Kızıl Haç eşlik edecek. Kimlik tespit süreci sonrası rehineler İsrail ordusuna teslim edecek.
-Rehineler fiziksel ve psikolojik bakım için Tel Aviv'deki hastanelere götürülecek.
-Takasın ilk gününde İsrail'den 39 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Filistinliler Damon ve Megiddo hapishanelerinden Batı Şeria'daki Ofer hapishanesine, oradan da sınır kapısına götürülerek ailelerine teslim edilecekler.
-Günün ilerleyen saatlerinde Mısır'dan Gazze'ye insani yardımın ulaşması bekleniyor.Hamas, Gazze'ye her gün 200 yardım kamyonu gireceğini belirtiyor.
CNN Türk muhabiri Serdar Er Kudüs'ten yaptığı yayında ateşkes sonrası seslerin kesildiğini söylerken, canlı yayına yansıyan görüntülerde Gazze'de dumanların yükseldiği görüldü.
İsrail ve Filistin arasındaki esir takası anlaşması kapsamındaki 4 günlük insani ara yerel saatle 07.00 (TSİ 08.00) itibari ile başladı.
İsrail ile Hamas arasındaki dört günlük ateşkes Hamas’ın, İsrail’in salıvereceği 150 Filistinli mahkûm karşılığında 50 rehineyi teslim etmesini öngörüyor. Mahkum takası Türkiye saati ile 17:00'da gerçekleşecek.
İsrail güçlerinin dün yoğun bombardımana tuttuğu Endonezya Hastanesi’nin birinci katının tamamen yok olduğu ve saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
Filistin basınında yer alan haberlere göre hastanede 200'den fazla hasta, sağlık personeli ve yerinden edilmiş Filistinliler bulunuyor.
İsrail güçleri, 4 günlük insan ara öncesi Gazze Şeridi’nde yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.
BM raporları son 24 saat içinde çok sayıda can kaybı olduğunu ortaya koyarken, işgal altındaki Batı şeria'da yer alan Balata mülteci kampına baskın düzenkendiği, Nuseyratmülteci kampına ise havadan saldırı düzenlendiği öğrenildi.
Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen Ebu Hüseyin Okulu'na saldırı düzenlediği aktarıldı.
Haberde, saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin de yaralandığı belirtildi.