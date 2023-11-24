Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum.. 4 günlük insani ara başladı, tüm gözler Gazze'de...

Bugün neler yaşanacak?

-İsrail ve Filistin arasında varılan anlaşma kapsamında İsrailli esirlerden oluşan ilk grup - 13 kadın ve çocuk - yerel saatle 16.00'da (TSİ 17:00) serbest bırakılacak.



-Rehinelere Refah sınır kapısına kadar Kızıl Haç eşlik edecek. Kimlik tespit süreci sonrası rehineler İsrail ordusuna teslim edecek.



-Rehineler fiziksel ve psikolojik bakım için Tel Aviv'deki hastanelere götürülecek.



-Takasın ilk gününde İsrail'den 39 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Filistinliler Damon ve Megiddo hapishanelerinden Batı Şeria'daki Ofer hapishanesine, oradan da sınır kapısına götürülerek ailelerine teslim edilecekler.



-Günün ilerleyen saatlerinde Mısır'dan Gazze'ye insani yardımın ulaşması bekleniyor.Hamas, Gazze'ye her gün 200 yardım kamyonu gireceğini belirtiyor.