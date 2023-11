Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum.. 4 günlük insani ara başladı, tüm gözler Gazze'de...

İsrail Ordusu, ateşkesin başlamasından birkaç dakika önce sosyal medyada paylaştığı videoda "savaş daha sona ermedi" uyarısında bulundu.



Arapça konuşan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee videoda insani aranın "geçici" olduğunu vurguladı ve Gazzelilere "Gazze Şeridi'nin kuzeyi tehlikeli bir savaş bölgesi ve kuzeye geçiş yasak. Güvenliğiniz için güneydeki insani bölgede kalmalısınız" uyarısında bulundu.





⭕️Watch this important message from the IDF Spokesperson for Arab media, @AvichayAdraee, to the civilians of Gaza:



”The war is not over yet. The humanitarian pause is temporary. The northern Gaza Strip is a dangerous war zone and it is forbidden to move north. For your safety,… https://t.co/OmtxDYHIK3 pic.twitter.com/4gaJDxgy5I