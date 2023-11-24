×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum.. 4 günlük insani ara başladı, tüm gözler Gazze'de...

Güncelleme Tarihi:

#İsrali#Gazze#Hamas
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 08:03

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 49 gündür aralıksız devam ederken, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bine yükseldi. İsrail ve Filistin arasındaki esir takası anlaşması kapsamındaki 4 günlük insani ara az önce başladı, esir takasının Türkiye saati ile 17:00'da yapılması bekleniyor.

İlk yardım TIR'ları Gazze'ye girdi

Aljazeera 3 yardım TIR'ının Refah sınır kapısından içeri girdiğini bunlardan ikisinin yakıt, birinin ise gaz taşıdığını bildirdi.

 

 

İsrail: İnsani ara geçici, savaş daha sona ermedi

İsrail Ordusu, ateşkesin başlamasından birkaç dakika önce sosyal medyada paylaştığı videoda "savaş daha sona ermedi" uyarısında bulundu.

Arapça konuşan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee videoda insani aranın "geçici" olduğunu vurguladı ve Gazzelilere "Gazze Şeridi'nin kuzeyi tehlikeli bir savaş bölgesi ve kuzeye geçiş yasak. Güvenliğiniz için güneydeki insani bölgede kalmalısınız" uyarısında bulundu.

Bugün neler yaşanacak?
Bugün neler yaşanacak

-İsrail ve Filistin arasında varılan anlaşma kapsamında İsrailli esirlerden oluşan ilk grup - 13 kadın ve çocuk - yerel saatle 16.00'da (TSİ 17:00) serbest bırakılacak.

-Rehinelere Refah sınır kapısına kadar Kızıl Haç eşlik edecek. Kimlik tespit süreci sonrası rehineler İsrail ordusuna teslim edecek.

-Rehineler fiziksel ve psikolojik bakım için Tel Aviv'deki hastanelere götürülecek.

-Takasın ilk gününde İsrail'den 39 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Filistinliler  Damon ve Megiddo hapishanelerinden Batı Şeria'daki Ofer hapishanesine, oradan da sınır kapısına götürülerek ailelerine teslim edilecekler.

-Günün ilerleyen saatlerinde Mısır'dan Gazze'ye insani yardımın ulaşması bekleniyor.Hamas, Gazze'ye her gün 200 yardım kamyonu gireceğini belirtiyor.

Ateşkes sonrası Gazze'den dumanlar yükseliyor
Ateşkes sonrası Gazzeden dumanlar yükseliyor

CNN Türk muhabiri Serdar Er Kudüs'ten yaptığı yayında ateşkes sonrası seslerin kesildiğini söylerken, canlı yayına yansıyan görüntülerde Gazze'de dumanların yükseldiği görüldü.

Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
Gazzede 4 günlük insani ara başladı

İsrail ve Filistin arasındaki esir takası anlaşması kapsamındaki 4 günlük insani ara yerel saatle 07.00 (TSİ 08.00) itibari ile başladı.

İsrail ile Hamas arasındaki dört günlük ateşkes Hamas’ın, İsrail’in salıvereceği 150 Filistinli mahkûm karşılığında 50 rehineyi teslim etmesini öngörüyor. Mahkum takası Türkiye saati ile 17:00'da gerçekleşecek.

Bombardıman altındaki Endonezya Hastanesinde büyük hasar: Bir kat tamamen yok oldu
Bombardıman altındaki Endonezya Hastanesinde büyük hasar: Bir kat tamamen yok oldu

İsrail güçlerinin dün yoğun bombardımana tuttuğu Endonezya Hastanesi’nin birinci katının tamamen yok olduğu ve saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Filistin basınında yer alan haberlere göre hastanede 200'den fazla hasta, sağlık personeli ve yerinden edilmiş Filistinliler bulunuyor.

İsrail ateşkes öncesi saldırılarını yoğunlaştırdı: Yine mülteci kampları hedef alındı
İsrail ateşkes öncesi saldırılarını yoğunlaştırdı: Yine mülteci kampları hedef alındı

İsrail güçleri, 4 günlük insan ara öncesi Gazze Şeridi’nde yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

BM raporları son 24 saat içinde çok sayıda can kaybı olduğunu ortaya koyarken, işgal altındaki Batı şeria'da yer alan Balata mülteci kampına baskın düzenkendiği, Nuseyratmülteci kampına ise havadan saldırı düzenlendiği öğrenildi.

İsrail bir kez daha BM’ye ait okulu vurdu: 27 ölü, 93 yaralı
İsrail bir kez daha BM’ye ait okulu vurdu: 27 ölü, 93 yaralı

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen Ebu Hüseyin Okulu'na saldırı düzenlediği aktarıldı.

Haberde, saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin de yaralandığı belirtildi.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineİlk yardım TIR'ları Gazze'ye girdi
timelineİsrail: İnsani ara geçici, savaş daha sona ermedi
timelineBugün neler yaşanacak?
timelineAteşkes sonrası Gazze'den dumanlar yükseliyor
timelineGazze'de 4 günlük insani ara başladı
timelineBombardıman altındaki Endonezya Hastanesinde büyük hasar: Bir kat tamamen yok oldu
timelineİsrail ateşkes öncesi saldırılarını yoğunlaştırdı: Yine mülteci kampları hedef alındı
timelineİsrail bir kez daha BM’ye ait okulu vurdu: 27 ölü, 93 yaralı
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrali#Gazze#Hamas

BAKMADAN GEÇME!