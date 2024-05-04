Son dakika haberleri: Gazze'de son durum... Son hamle Türkiye'den geldi, İsrail giderek yalnızlaşıyor

NYT: Son adımı Türkiye attı, İsrail giderek yalnızlaşıyor

Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ticaretini durdurmasının dünya basınındaki yankıları bugün de devam etti. ABD'li New York Times gazetesi, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde "kalıcı ateşkes" sağlanana kadar İsrail ile tüm ticareti askıya aldığını duyurdu ve bunun Tel Aviv yönetimine yönelik son uluslararası yaptırım olduğunu ve giderek artan küresel baskının altını çizdiğini yazdı.



NYT'ye göre, İsrail'in Gazze'deki yıkıcı askeri saldırısı ilerledikçe uluslararası izolasyonu da arttı. Bazı ülkeler bağların derecesini düşürürken bazıları da tamamen kesti. Her ne kadar ABD, İngiltere ve Almanya gibi yakın ortakları İsrail'i desteklemeye devam etse de onlar bile İsrail'in bölgedeki eylemlerini yüksek sesle eleştirmeye başladılar.



Kolombiya,Bolivya ve Belize'nin ardından Orta ve Güney Amerika'da İsrail ile bağlarını koparan son ülke oldu. Kolombiya, Şili ve Honduras İsrail'deki büyükelçilerini zaten önce geri çağırmışlardı. Ürdün ve Bahreyn gibi Arap devletleri de kamuoyundan gelen tepkiler üzerine büyükelçilerini ülkelerine göndermişti.





