Son dakika haberleri: Gazze'de son durum... Son hamle Türkiye'den geldi, İsrail giderek yalnızlaşıyor

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Türkiye'nin ticareti durdurması, taze meyve sebzeden, ev aletlerine kadar çoğu şeyi Türkiye'den alan İsrail'de öfkeye neden oldu.
İsrail dün akşam yaptığı açıklamada Türkiye'nin İsrail ile tüm ticaretini durdurma kararına karşılık olarak Türkiye'nin Filistin Yönetimi ile ticaretini sınırlandıracağını duyurdu.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise başbakan Binyamin Netanyahu'ya bir mektup yazarak Türkiye'nin ateşkes görüşmelerinden çıkarılması için çağrıda bulundu.
Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ticaretini durdurmasının dünya basınındaki yankıları bugün de devam etti. ABD'li New York Times gazetesi, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde "kalıcı ateşkes" sağlanana kadar İsrail ile tüm ticareti askıya aldığını duyurdu ve bunun Tel Aviv yönetimine yönelik son uluslararası yaptırım olduğunu ve giderek artan küresel baskının altını çizdiğini yazdı.
NYT'ye göre, İsrail'in Gazze'deki yıkıcı askeri saldırısı ilerledikçe uluslararası izolasyonu da arttı. Bazı ülkeler bağların derecesini düşürürken bazıları da tamamen kesti. Her ne kadar ABD, İngiltere ve Almanya gibi yakın ortakları İsrail'i desteklemeye devam etse de onlar bile İsrail'in bölgedeki eylemlerini yüksek sesle eleştirmeye başladılar.
Kolombiya,Bolivya ve Belize'nin ardından Orta ve Güney Amerika'da İsrail ile bağlarını koparan son ülke oldu. Kolombiya, Şili ve Honduras İsrail'deki büyükelçilerini zaten önce geri çağırmışlardı. Ürdün ve Bahreyn gibi Arap devletleri de kamuoyundan gelen tepkiler üzerine büyükelçilerini ülkelerine göndermişti.
İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları, ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde tepki çekmeye devam ediyor. ABD’nin New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi’nde devam eden Filistin'e destek gösterileri farklı bir aşamaya geçti. Öğrenciler yayımladıkları bildiriyle açlık grevi başlattıklarını bildirdi.
Yapılan açıklamada, “Katılımcılar, taleplerimiz karşılanana kadar su hariç her türlü yiyecek ve içecekten uzak duracaklar. Bedenlerimizi Filistin’in özgürleşmesine adıyoruz. Princeton, şimdi bizi duy! Bir yere gitmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Köln kentindeki üniversitede öğrencilerin ve akademisyenlerin yanı sıra yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride, “Filistin’e özgürlük”, “Almanya silah desteği veriyor, Filistinliler öldürülüyor”, “Yaşasın uluslararası dayanışma” sloganları atıldı. Protesto alanını Gazze'de öldürülen insanların fotoğraflarının yer aldığı bildiriler ile donatan göstericiler, “İnsanlık onuru için Filistin’e barış”, “Katliamı durdurun” yazan pankartlar taşıdı. Ellerinde İsrail bayrağı taşıyan yaklaşık 10 kişiyi ise bir polis grubunun koruduğu görüldü.
Akademisyen ve öğrencilerin yaptığı konuşmalarda, Filistin'de gerçekleştirilen katliamın durdurulması gerektiğine vurgu yapılırken, İsrail'e destek veren Alman hükümeti eleştirildi.
İsrail Gazze Şeridi’nin dört bir yanında sivilleri hedef almaya devam ederken, güneydeki Refah kentine planladığı geniş çaplı kara saldırısı endişeye yol açıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus yaptığı açıklamada, tahmini 1,2 milyon Filistinlinin barındığı Refah’ta herhangi bir kara saldırısının büyük bir felakete yol açacağı konusunda uyarılarda bulundu. Ghebreyesus, "Refah kentinde geniş çaplı bir askeri operasyonun kan gölüne yol açmasından ve zaten çökmüş olan sağlık sistemini daha da zayıflatmasından derin endişe duyuyoruz” dedi.
Refah’ta gerçekleştirilecek bir saldırının ölüm ve hastalık oranlarını önemli ölçüde artıracağını belirten Ghebreyesus, “Yeni bir yerinden edilme dalgası aşırı kalabalığı daha da arttıracak, gıda, su, sağlık ve temizlik hizmetlerine erişimi daha da kısıtlayacak, hastalık salgınlarının artmasına, açlığın kötüleşmesine, daha fazla can kaybına yol açacaktır” ifadelerini kullandı.
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler bugün Mısır’da devam edecek. Hamas daha önce teklife yazılı bir cevap vereceğini duyurmuştu.
Hamas’ın üst düzey yetkilisi Husam Badran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ateşkes ihtimalinin baltalamaya yönelik açıklamalar yapmakla suçladı. Badran, Netanyahu’nun Refah’a askeri güç gönderme konusunda ısrar eden açıklamalarının “anlaşmaya varılması ihtimalini ortadan kaldırmaya” yönelik olduğu uyarısında bulundu.
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun daha önceki müzakerelerde de engelleyici olduğunu vurgulayan Badran, "Bir anlaşmaya varmakla ilgilenmiyor. Bu nedenle mevcut çabaları engellemek için açıklamalar yapıyor" dedi.