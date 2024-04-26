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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ABD merkezli iki düşünce kuruluşu olan Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP), İsrail'in ana piyade tugaylarından biri olan Nahal'in koridor bölgesindeki operasyonların sorumluluğunu devrettiğini söyledi.
İsrail ordu radyosuna göre, ISW/CTP'nin son ortak raporunda "Nahal Tugayı'nın Refah'taki İsrail operasyonlarına hazırlanmak için dinleneceği" belirtiliyor.
Öğrenciler Sidney Üniversitesi'nde çadırlar kurdular ve İsrail bağlantılı şirketlere boykot çağrıları gibi ABD'de dile getirilen sloganlara benzer sloganlar attılar.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı II. Abdullah ile yaptığı görüşmede, Paris'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddetin ardındaki İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımları genişletmeyi düşündüğünü söyledi.
Fransız AFP bu gelişmeyi 'Fransa, Batı Şeria'daki yerleşimcilere yeni yaptırımlar tehdidinde bulundu' başlığı ile abonelerine servis etti.
Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin "İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerle ilgili son açıklamalarını" uluslararası hukuka aykırı olarak sert bir şekilde kınadığı belirtildi.
Macron ve Kral Abdullah da "Gazze'deki insani durum felaketi" hakkında konuşarak, "İsrail'in 1,5 milyondan fazla insanın sığındığı Refah'a yönelik bir saldırı olasılığından büyük endişe duyduğunu" ifade ederek, böyle bir operasyona karşı olduklarını yinelediler.
Macron ayrıca "Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasının Fransa için mutlak bir öncelik olduğunu yineledi."
Şubat ayında 28 aşırılıkçı İsrailli yerleşimcinin Fransa topraklarına girişi yasaklanmıştı.
İsrail medyasına göre Hizbullah, Cuma sabahı erken saatlerde Kuzey İsrail'in Dov Dağı bölgesindeki IDF birliklerine tanksavar füzeleriyle saldırdı. IDF, yangının kaynağına topçu ateşiyle karşılık verirken, hava kuvvetleri güney Lübnan'da çok sayıda hedefi vurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilerin acılarına karşı ABD'de artan öğrenci dayanışmasını "korkunç" ve "1930'larda Alman üniversitelerinde yaşananları anımsatan" olarak nitelendirdi.
Netanyahu, ABD kampüslerini kasıp kavuran Filistin yanlısı barışçıl protesto dalgasının "durdurulması gerektiğini" söyledi.
Yemenli Husiler, Aden Körfezi'ndeki MSC Darwin gemisini hedef aldıklarını, İran destekli grubun Kızıldeniz bölgesindeki ticari gemilere saldırılarını yeniden başlattığını söyledi. Refinitiv verilerine göre, Liberya bayraklı MSC Darwin VI gemisi, Aden ve Cibuti limanları arasında seyahat ediyordu.
Bir Pentagon sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze kıyısı açıklarındaki geçici iskelenin inşasının ilk aşamalarına başladığını doğruladı; bu, Biden yönetiminin Gazze'ye giren insani yardımı önemli ölçüde artırma çabalarının önemli bir parçası.