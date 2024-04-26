Macron şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımların uzatılması tehdidinde bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı II. Abdullah ile yaptığı görüşmede, Paris'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddetin ardındaki İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımları genişletmeyi düşündüğünü söyledi.





Fransız AFP bu gelişmeyi 'Fransa, Batı Şeria'daki yerleşimcilere yeni yaptırımlar tehdidinde bulundu' başlığı ile abonelerine servis etti.





Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin "İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerle ilgili son açıklamalarını" uluslararası hukuka aykırı olarak sert bir şekilde kınadığı belirtildi.

Macron ve Kral Abdullah da "Gazze'deki insani durum felaketi" hakkında konuşarak, "İsrail'in 1,5 milyondan fazla insanın sığındığı Refah'a yönelik bir saldırı olasılığından büyük endişe duyduğunu" ifade ederek, böyle bir operasyona karşı olduklarını yinelediler.





Macron ayrıca "Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasının Fransa için mutlak bir öncelik olduğunu yineledi."





Şubat ayında 28 aşırılıkçı İsrailli yerleşimcinin Fransa topraklarına girişi yasaklanmıştı.