×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: Fransız liderden İsrail'e soğuk duş! Macron’dan yeni yaptırım tehdidi

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Macron#Gazze
Son dakika haberleri: Fransız liderden İsraile soğuk duş Macron’dan yeni yaptırım tehdidi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 08:39

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail ise Fransız lider Macron'un açıklamaları ile güne uyandı. Daha önce İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulayan Fransa’nın yeni yaptırımlar onay verebileceğini duyuran Fransız liderin bu açıklaması ülke basını tarafından 'tehdit' olarak nitelendirildi. Lübnan sınırı Hizbullah ve IDF'nin karşılıklı saldırılarına sahne olurken Husiler Kızıldeniz bölgesindeki ticari gemilere saldırılarını yeniden başlattığını söyledi.

Haberin Devamı

İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Gözlemciler, İsrail birliklerinin hareketlerini Refah saldırısına hazırlık olarak görüyor

ABD merkezli iki düşünce kuruluşu olan Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP), İsrail'in ana piyade tugaylarından biri olan Nahal'in koridor bölgesindeki operasyonların sorumluluğunu devrettiğini söyledi. 

İsrail ordu radyosuna göre, ISW/CTP'nin son ortak raporunda "Nahal Tugayı'nın Refah'taki İsrail operasyonlarına hazırlanmak için dinleneceği" belirtiliyor.

 

 

Filistin yanlısı protestolar Avustralya'ya ulaştı

Öğrenciler Sidney Üniversitesi'nde çadırlar kurdular ve İsrail bağlantılı şirketlere boykot çağrıları gibi ABD'de dile getirilen sloganlara benzer sloganlar attılar.

Macron şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımların uzatılması tehdidinde bulundu

 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı II. Abdullah ile yaptığı görüşmede, Paris'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddetin ardındaki İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımları genişletmeyi düşündüğünü söyledi.


Fransız AFP bu gelişmeyi 'Fransa, Batı Şeria'daki yerleşimcilere yeni yaptırımlar tehdidinde bulundu' başlığı ile abonelerine servis etti.


Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin "İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerle ilgili son açıklamalarını" uluslararası hukuka aykırı olarak sert bir şekilde kınadığı belirtildi.

Macron ve Kral Abdullah da "Gazze'deki insani durum felaketi" hakkında konuşarak, "İsrail'in 1,5 milyondan fazla insanın sığındığı Refah'a yönelik bir saldırı olasılığından büyük endişe duyduğunu" ifade ederek, böyle bir operasyona karşı olduklarını yinelediler.


Macron ayrıca "Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasının Fransa için mutlak bir öncelik olduğunu yineledi."


Şubat ayında 28 aşırılıkçı İsrailli yerleşimcinin Fransa topraklarına girişi yasaklanmıştı.

IDF ve Hizbullah’tan Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar

İsrail medyasına göre Hizbullah, Cuma sabahı erken saatlerde Kuzey İsrail'in Dov Dağı bölgesindeki IDF birliklerine tanksavar füzeleriyle saldırdı. IDF, yangının kaynağına topçu ateşiyle karşılık verirken, hava kuvvetleri güney Lübnan'da çok sayıda hedefi vurdu.

Netanyahu, ABD'li öğrencilerin savaş karşıtı protestolarını 1930'ların Almanya'sına benzetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilerin acılarına karşı ABD'de artan öğrenci dayanışmasını "korkunç" ve "1930'larda Alman üniversitelerinde yaşananları anımsatan" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, ABD kampüslerini kasıp kavuran Filistin yanlısı barışçıl protesto dalgasının "durdurulması gerektiğini" söyledi.

Yemenli Husiler, Aden Körfezi'ndeki MSC Darwin Gemisini hedef aldıklarını söyledi

Yemenli Husiler, Aden Körfezi'ndeki MSC Darwin gemisini hedef aldıklarını, İran destekli grubun Kızıldeniz bölgesindeki ticari gemilere saldırılarını yeniden başlattığını söyledi. Refinitiv verilerine göre, Liberya bayraklı MSC Darwin VI gemisi, Aden ve Cibuti limanları arasında seyahat ediyordu.

Pentagon sözcüsü, Gazze kıyısındaki acil durum iskelesi inşaatının ilk aşamalarına başladığını söyledi

Bir Pentagon sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze kıyısı açıklarındaki geçici iskelenin inşasının ilk aşamalarına başladığını doğruladı; bu, Biden yönetiminin Gazze'ye giren insani yardımı önemli ölçüde artırma çabalarının önemli bir parçası.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineGözlemciler, İsrail birliklerinin hareketlerini Refah saldırısına hazırlık olarak görüyor
timelineFilistin yanlısı protestolar Avustralya'ya ulaştı
timelineMacron şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımların uzatılması tehdidinde bulundu
timelineIDF ve Hizbullah’tan Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar
timelineNetanyahu, ABD'li öğrencilerin savaş karşıtı protestolarını 1930'ların Almanya'sına benzetti
timelineYemenli Husiler, Aden Körfezi'ndeki MSC Darwin Gemisini hedef aldıklarını söyledi
timelinePentagon sözcüsü, Gazze kıyısındaki acil durum iskelesi inşaatının ilk aşamalarına başladığını söyledi
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Macron#Gazze

BAKMADAN GEÇME!