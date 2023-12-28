Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail'den Katar'a yeni teklif! Gazze'de kanlı saldırı: 50 ölü...

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İsrail’in Gazze Şeridi’nde öldürdüğü Filistinlilerin organlarını çaldığı ortaya çıktı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonu sırasında öldürerek el koyduğu 80 Filistinlinin cenazesini 26 Aralık Salı günü Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Şelom Sınır Kapısı’ndan Filistinli yetkililere teslim ettiği bildirildi.
Cenazelerin onurunun hiçe sayıldığı, tanınmayacak ve parçalanmış halde olduğu ifade edilen açıklamada, “Naaşlar incelendikten sonra yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği tespit edildi. Bu, işgal güçlerinin (İsrail’in) bu kişilerin hayati organlarını çaldığının açık bir göstergesidir. İşgalciler, daha önce Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye'de mezarları açarak ve ölenlerin naaşlarını çalarak savaş sırasında bu suçu defalarca tekrarladı” ifadeleri kullanıldı.
İsrail televizyonu Kanal 13, Tel Aviv yönetiminin rehine takası için Katar'a yeni bir teklifte bulunduğunu duyurdu. Kanal 13'e göre önerilen anlaşmanın birinci aşaması İsrail'in askerlerini Gazze Şeridi'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekmesini ve bölgeye çok daha fazla yardım girmesini kapsıyor.
İkinci aşamada ise İsrail, Katar ve ABD'nin arabuluculuğuyla belirlenecek bölgelere çekilecek, Hamas ise İsrailli kadın rehineleri ve İsraillilerin cansız bedenlerini iade edecek.
Medya kuruluşu, Hamas'ın tam bir ateşkes çağrısı olmadığı için bu öneriyi reddettiğini öne sürdü.
İsrail televizyonu Kanal 13, Tel Aviv yönetiminin rehine takası için Katar'a yeni bir teklifte bulunduğunu duyurdu. Kanal 13'e göre önerilen anlaşmanın birinci aşaması İsrail'in askerlerini Gazze Şeridi'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekmesini ve bölgeye çok daha fazla yardım girmesini kapsıyor.
İkinci aşamada ise İsrail, Katar ve ABD'nin arabuluculuğuyla belirlenecek bölgelere çekilecek, Hamas ise İsrailli kadın rehineleri ve İsraillilerin cansız bedenlerini iade edecek.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze'ye tekrar tahliye emri vermesiyle 150 binden fazla insanın yerinden edildiğini duyurdu.
UNRWA bugün yaptığı açıklamasında, İsrail’in Gazze’deki halkı tekrar taşınmaya zorladığını belirterek, “İsrail makamlarının Gazze'nin ortasına yönelik tekrar taşınmaya zorlayan tahliye emri, zorla yerinden edilmelerin devam etmesine neden oluyor. Çocuklar, hamile kadınlar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere 150 binden fazla insanın gidecek hiçbir yeri yok. Geriye kalan tek umut insani yardım” dedi.
Gazze Şeridi’nin merkezindeki Beyt Lahya ve Deir El Balah kentindeki Maghazi Mülteci Kampı ile güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybederken, Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırılar sonucu çok sayıda yaralı olduğunu belirterek can kaybının artabileceğini söyledi.
BASKINLAR SÜRÜYOR
İsrail askerlerinin Batı Şeria bölgesindeki Ramallah şehrine baskın düzenledi. Baskında İsrail güçleri tarafından vurularak ağır yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti, 15 Filistinli ise yaralandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), öldürülen askerlerin kimliklerini 22 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üstçavuş Asaf Pinhas Tubul, 24 yaşındaki Bölük Komutanı Neriya Zisk ve 32 yaşındaki Binbaşı Dvir David Fima olarak açıkladı.
IDF tarafından açıklanan son verilere göre savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana ölen İsrailli asker sayısı 501’e ulaştı. Gerçek ölü sayısının daha fazla olduğu, İsrail'in doğru rakamları vermediği belirtiliyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise İsrail’in Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 110’a, yaralı sayısının 55 bin 243’e yükseldiği kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nesiller boyu Filistinlilerin maruz kaldığı "şiddet döngüsünün" kırılması gerektiğini vurguladı ve "haksızlığa" son verilmesi için çağrıda bulundu.Bakan, Rus devlet haber ajansı TASS'a verdiği röportajda, "Terör saldırılarını meşrulaştırmak kabul edilemez. Şiddetin kısır döngüsünü kırmak için Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliği ortadan kaldırmak gerekiyor. Ortadoğu bölgesinde istikrarı sağlamanın tek yolu budur" dedi.
İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, Han Yunus eteklerindeki Filistin topraklarının güney kısmına ek takviye birliklerin gönderildiğini duyurdu. İsrail ordusu birkaç gündür operasyonlarını bölgenin orta kısmına, mülteci kamplarının yakınına doğru genişlettiklerini söylüyor. Bunlar el-Megazi mülteci kampı, el-Bureij mülteci kampı ve el-Nuseirat mülteci kampı.
Gazze’deki savaşın yayılması olasılığı ile ilgili endişeler, Lübnan İsrail sınırındaki gelişmeler sonrası artıyor.İsrail eğer, Hizbullah tarafından yapılan saldırılar sonlanmazsa buraya müdahale edeceği uyarısını yaptı.Hizbullah ve İsrail kuvvetleri arasında 7 Ekim’den bu yana değişen yoğunluklarda çatışmalar devam ediyor.
Ancak Hizbullah’ın drone saldırılarının bu hafta arttığına yönelik emareler var.İsrail savaş kabinesinde yer alan Benny Gantz, Lübnan hükümetine çağrı yaptı ve bu saldırılar durdurulmazsa İsrail ordusunun harekete geçeceği uyarısını yaptı. İsrail hava sahasına giren silahlı hava aracının Golan Tepeleri’ndeki bir yerleşim yerine düştüğü kaydediliyor.