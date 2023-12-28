Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail'den Katar'a yeni teklif! Gazze'de kanlı saldırı: 50 ölü...

İsrail'den Lübnan'a müdahale uyarısı

Gazze’deki savaşın yayılması olasılığı ile ilgili endişeler, Lübnan İsrail sınırındaki gelişmeler sonrası artıyor.İsrail eğer, Hizbullah tarafından yapılan saldırılar sonlanmazsa buraya müdahale edeceği uyarısını yaptı.Hizbullah ve İsrail kuvvetleri arasında 7 Ekim’den bu yana değişen yoğunluklarda çatışmalar devam ediyor.



Ancak Hizbullah’ın drone saldırılarının bu hafta arttığına yönelik emareler var.İsrail savaş kabinesinde yer alan Benny Gantz, Lübnan hükümetine çağrı yaptı ve bu saldırılar durdurulmazsa İsrail ordusunun harekete geçeceği uyarısını yaptı. İsrail hava sahasına giren silahlı hava aracının Golan Tepeleri’ndeki bir yerleşim yerine düştüğü kaydediliyor.