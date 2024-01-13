Yemen saldırıları 2. gününde! ABD tekrar saldırdı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 99'uncu güne girilirken, ABD Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere bir saldırı daha gerçekleştirdi.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Saat 03.45'te ABD güçleri, Yemen'deki Husilere ait radar tesisine saldırı düzenledi. Bu saldırı, USS Carney (DDG 64) tarafından Tomahawk füzeleri kullanılarak gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.



Yemen'e yönelik son saldırının, Husilerin ticari gemiler de dahil olmak üzere deniz taşıtlarına saldırı kabiliyetini azaltmak için dün gerçekleştirilen saldırıların devamı olduğu vurgulandı.



İran destekli Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere 28 saldırı düzenlediği, bu saldırılarda gemisavar balistik füzelerin, insansız hava araçlarının ve seyir füzelerinin kullanıldığı aktarıldı.



ABD tek taraflı gerçekleştirdi



ABD'nin Yemen'e son saldırısının 20'den fazla ülkenin katıldığı ortak koalisyon olan Refah Muhafızı Operasyonu ile ilgisi olmadığı, saldırıyı tek taraflı gerçekleştirdiği kaydedildi.