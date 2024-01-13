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Maxar tarafından yayınlanan 12 Ocak tarihli uydu görüntüleri ABD ve İngiltere'nin ortak düzenlediği saldırı sonrası Yemen'deki Sanaa Havalimanı'nda oluşan hasarı gözler önüne serdi.
Husilerin Amerikan ve İngiliz saldırılarına şiddetli misilleme sözü vermesi, savaşının halihazırda kuşattığı bölgede daha geniş bir çatışma ihtimalini artırdı.
Filistin haber ajansı Wafa'ya göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da gece baskını düzenleyerek evlere saldırdı.
Kalkilya, Beytüllahim ve El Halil'deki bazı evlerde arama yapıldığı öğrenildi. El Halil'deki Adora yerleşim yerinin yakınında 3 gencin öldürüldüğü öğrenildi.
Husiler Yüksek Devrim Komitesi başkanı Muhammed Ali el-Husi, ABD ve İngiltere'yi gemileri korumak yerine ırkçılıkla mücadeleye odaklanmaya çağırdı. Yemen'in başkenti Sana'da düzenlenen büyük protestoya katılanlara seslenen el-Husi 'meşru müdafaa' iddialrını reddetti ve "Biz Amerikan kıyılarına saldırmadık, Florida kıyılarına ulaşamadık, Amerikan adalarına saldırmadık" dedi.
Yemen'e yönelik saldırılara güçlü bir şekilde cevap verileceğini tekrarlayan el-Husi, ABD'ye bu uyarılarını ciddiye almasını tavsiye etti ve Amerika'yı 'terörün kaynağı' ilan etti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas tarafından bölgede esir tutulanlar için bugün Fransa’da miting düzenlendi.
Başkent Paris’teki Trocadero meydanında çeşitli sivil toplum örgütlerinin, bazı Fransız siyasi parti milletvekili, senatör ve belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen mitingde yüzlerce kişi 127 esirin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Mitingde Fransa milli marşını okuyan göstericiler, üzerinde esirlerin fotoğrafının bulunduğu pankartlar taşırken, “Esirleri evlerine geri getirin” sloganları attı.
ABD Başkanı Joe Biden Husileri terörist grup olarak adlandırmaya istekli olup olmadığı sorulduğunda "Bence öyleler" dedi. Resmi olarak bu tanımlamayı yapıp yapmamasının önemli olmadığını söyleyen Biden her durumda Kızıldeniz'daki saldırılara karşılık vereceklerini vurguladı.
Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise Beyaz Saray'ın Husiler için terör tanımlamasını gözden geçirdiğini, herhangi bir karar alınmadığını ve incelemenin ne kadar süreceğine dair bir zaman çizelgesi veremeyeceğini söyledi.
ABD'li yayın organı CNN Biden yönetiminin 2021 yılında Husileri yabancı terör örgütü olarak tanımlama kararını son anda geri çevirdiğini hatırlattı.
ABD Ordusu'ndan Korgeneral Douglas Sims II, ticari bir gemiye balistik füze fırlattığını duyurdu. Füzenin gemiyi ıskaladığını ve herhangi bir yere çarpmadığını belirten Sims Husilerin sahada bir şeyler üzerinde çalıştıklarını ve kabiliyetlerini test ettiklerini öne sürdü.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 99'uncu güne girilirken, ABD Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere bir saldırı daha gerçekleştirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Saat 03.45'te ABD güçleri, Yemen'deki Husilere ait radar tesisine saldırı düzenledi. Bu saldırı, USS Carney (DDG 64) tarafından Tomahawk füzeleri kullanılarak gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.
Yemen'e yönelik son saldırının, Husilerin ticari gemiler de dahil olmak üzere deniz taşıtlarına saldırı kabiliyetini azaltmak için dün gerçekleştirilen saldırıların devamı olduğu vurgulandı.
İran destekli Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere 28 saldırı düzenlediği, bu saldırılarda gemisavar balistik füzelerin, insansız hava araçlarının ve seyir füzelerinin kullanıldığı aktarıldı.
ABD tek taraflı gerçekleştirdi
ABD'nin Yemen'e son saldırısının 20'den fazla ülkenin katıldığı ortak koalisyon olan Refah Muhafızı Operasyonu ile ilgisi olmadığı, saldırıyı tek taraflı gerçekleştirdiği kaydedildi.