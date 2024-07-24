Son dakika... 'Büyük Orta Doğu Savaşı başlıyor, çatışma kaçınılmaz' Adeta kabus senaryosu: ABD, Rusya ve Çin'i içine çekebilir

"Büyük Orta Doğu savaşı kaçınılmaz"

ABD'li Forbes dergisi 'Büyük Orta Doğu savaşı kaçınılmaz' başlıklı haberinde "İsrail, Hizbullah ve İran arasında büyük bir savaş başlıyor. Çatışma kaçınılmaz çünkü İran destekli gruplar hedeflerinden vazgeçmeyecekler" ifadesini kullandı ve böyle bir çatışmanın hızla yayılacağı uyarısında bulundu;



Çatışma ABD ile Rusya'yı da içine alabilir. Çin'i daha da agresif hareketlere itebilir ve bu da Washington ile Pekin arasında bir çatışmayı tetikleyebilir. Savaşın parlama noktası kuzey İsrail ile güney Lübnan arasındaki sınır olacak. Hizbullah'ın savaşçıları Hamas'ınkilerden sayıca daha fazla ve daha yetenekli. Grup çeşitli türlerde 150.000 füzeye sahip. "



Foreign Affairs dergisi de İsrail'in bundan sonraki savaşının Hizbullah ile olacağını yazdı ve İsrail ile Hizbullah arasında tam ölçekli bir savaşın, Gazze çatışmasını gölgede bırakacak sonuçları olacağını öne sürdü:



"İsrail hava savunma sistemleri şimdiye kadar Gazze, Lübnan, İran ve Yemen'den gelen füze saldırılarına engellese de Hizbullah ile tam ölçekli bir savaş tamamen farklı bir oyun. Gazze'deki beklenmedik savaşının aksine , İsrail uzun zamandır Hizbullah ile bir savaşa hazırlanıyordu. İsrail istihbarat tahminlerine göre, Hizbullah'ın silah stokları Hamas'ınkinden yedi kat daha büyük ve çok daha ölümcül silahlar içeriyor. Önceki savaşların da kanıtladığı gibi, Lübnan tehlikeli bir savaş alanıdır. Hizbullah 2006 yazındaki son savaştan sonra çok daha iyi silahlandı. İsrail, Hizbullah'ın bir sonraki tura oldukça iyi hazırlandığını, tam ölçekli bir çatışma çıkması durumunda grubun ülkelerine her gün yaklaşık 3.000 roket ve füze fırlatacağını tahmin ediyor. "





