Son dakika... 'Büyük Orta Doğu Savaşı başlıyor, çatışma kaçınılmaz' Adeta kabus senaryosu: ABD, Rusya ve Çin'i içine çekebilir

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Filistin devlet televizyonunun haberine göre, Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir evi kuşatma altına aldı.Haberde, Tukerim'e bağlı Azbet el-Cerad bölgesinde kuşatma altına alınan evin çevresinde çatışma yaşandığına dikkat çekilerek, İsrail ordusunun evi kamikaze drone ile vurduğu vurgulandı.
Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde de, kente baskın düzenleyen İsrail askerlerince gözaltına alınan bir Filistinlinin askeri bir aracın üstüne bağlanarak canlı kalkan olarak kullandığı görüldü.
Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin kente baskın düzenlediğine dikkat çekilerek, çok sayıda insansız hava aracının da kentin üzerinde uçtuğu vurgulandı.
ABD'li Forbes dergisi 'Büyük Orta Doğu savaşı kaçınılmaz' başlıklı haberinde "İsrail, Hizbullah ve İran arasında büyük bir savaş başlıyor. Çatışma kaçınılmaz çünkü İran destekli gruplar hedeflerinden vazgeçmeyecekler" ifadesini kullandı ve böyle bir çatışmanın hızla yayılacağı uyarısında bulundu;
Çatışma ABD ile Rusya'yı da içine alabilir. Çin'i daha da agresif hareketlere itebilir ve bu da Washington ile Pekin arasında bir çatışmayı tetikleyebilir. Savaşın parlama noktası kuzey İsrail ile güney Lübnan arasındaki sınır olacak. Hizbullah'ın savaşçıları Hamas'ınkilerden sayıca daha fazla ve daha yetenekli. Grup çeşitli türlerde 150.000 füzeye sahip. "
Foreign Affairs dergisi de İsrail'in bundan sonraki savaşının Hizbullah ile olacağını yazdı ve İsrail ile Hizbullah arasında tam ölçekli bir savaşın, Gazze çatışmasını gölgede bırakacak sonuçları olacağını öne sürdü:
"İsrail hava savunma sistemleri şimdiye kadar Gazze, Lübnan, İran ve Yemen'den gelen füze saldırılarına engellese de Hizbullah ile tam ölçekli bir savaş tamamen farklı bir oyun. Gazze'deki beklenmedik savaşının aksine , İsrail uzun zamandır Hizbullah ile bir savaşa hazırlanıyordu. İsrail istihbarat tahminlerine göre, Hizbullah'ın silah stokları Hamas'ınkinden yedi kat daha büyük ve çok daha ölümcül silahlar içeriyor. Önceki savaşların da kanıtladığı gibi, Lübnan tehlikeli bir savaş alanıdır. Hizbullah 2006 yazındaki son savaştan sonra çok daha iyi silahlandı. İsrail, Hizbullah'ın bir sonraki tura oldukça iyi hazırlandığını, tam ölçekli bir çatışma çıkması durumunda grubun ülkelerine her gün yaklaşık 3.000 roket ve füze fırlatacağını tahmin ediyor. "
ABD Kongre binasında bir araya gelen yüzlerce Yahudi aktivist, Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti.Yere serdikleri üzerinde "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlarla Gazze'de ateşkes taleplerini ifade eden göstericiler, "Gazze yaşasın", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" şeklinde slogan attı. İsrail'in silahlandırılmasının durdurulması isteğini içeren pankartlar da açan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde slogan attı ve acil ateşkes çağrısında bulundu. Göstericilerin etrafında çember oluşturan Kongre polisi, daha sonra bazı göstericileri kelepçeleyerek gözaltına aldı.
Uluslararası Af Örgütü’nün internet sitesinden “ABD’nin Gazze’deki savaş suçlarındaki suç ortaklığı konusunda uyarı” başlıklı açıklama yayımlandı.Açıklamada ifadelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü ABD İcra Direktörü Paul O'Brien, "Yeter artık" diyerek, “ABD hükümetine, dünya çapındaki uzmanlardan, ABD menşeli silahların İsrail hükümeti tarafından savaş suçlarında ve hukuka aykırı cinayetlerde kullanıldığına dair çok sayıda kanıt sunuldu. Silah transferlerinin devam etmesi, ABD'yi bu silahlarla işlenen uluslararası hukuk ihlallerinin suç ortağı haline getirecek." uyarısı yaptı.
O'Brien, "Uluslararası Af Örgütü'nün kendi araştırması, İsrail hükümetinin ABD tarafından sağlanan silahları uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukunun yanı sıra ABD yasa ve politikasını da ciddi şekilde ihlal edecek şekilde kullandığını birçok kez gösterdi." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Adalet Divanı’nın, Gazze'de soykırım riskinin ve İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukuku ihlal etmek için ABD silahlarını kullandığını değerlendirmenin makul olduğuna karar verdiğini hatırlatan O’Brien, “Bu bulguların ışığında, ilk adım olarak Başkan Biden, ABD'nin İsrail hükümetiyle uluslararası hukuku ağır ihlallerindeki suç ortaklığına son vermeli ve İsrail hükümetine silah transferini derhal askıya almalı." çağrısında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ülkesinin, İsrail'i uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine uymaya çağırdığını belirtti.
Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fransa'nın, 19 Temmuz'da Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen ve İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil Filistin topraklarındaki politikaları ve uygulamalarının doğurduğu hukuki sonuçlara ilişkin kararı dikkate aldığını kaydetti."Fransa, Uluslararası Adalet Divanına bağlılığını hatırlatarak, İsrail'i uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine uymaya çağırıyor" ifadesini kullanan Lemoine, ülkesinin, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbetmesine karşı çıktığını vurguladı.
Christophe Lemoine, "İsrail hükümetine, 1200 hektar araziye el konulması da dahil olmak üzere son kararlarından geri dönmesi için ısrarla çağrıda bulunuyoruz" diyerek, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun kötüye gitmesinden ciddi endişe duyduklarını dile getirdi.