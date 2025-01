SON DAKİKA... ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: Yaralılar var

Trump, Biden ve BM'den mesaj

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin New Orleans kentinde gerçekleştirilen araçlı saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığı bildirildi.ABD Başkanı Joe Biden araçlı saldırıyı "aşağılık bir saldırı" olarak niteleyerek, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı araştırdığını ve kimsenin kesin sonuca atlamaması gerektiğini söyledi.Şu an durumun "çok akışkan" ve "soruşturmanın ön aşamada" olduğunu kaydeden Biden, "Şu anda ek bir raporumuz yok. Soruşturmalar aktif olarak devam ediyor ve kimse kesin sonuca atlamamalı." diye konuştu.



ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump ise New Orleans şehrinde bir aracın kalabalığa daldığı olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, "Ülkemize gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde bu ifadem Demokratlar ve yalan haber medyası tarafından sürekli olarak çürütüldü, ancak bunun doğru olduğu ortaya çıktı. Ülkemizdeki suç oranı daha önce hiç görülmemiş bir seviyede. Kalplerimiz, New Orleans Polis Departmanı'nın cesur memurları da dahil olmak üzere tüm masum kurbanlar ve sevdikleriyle birlikte. Trump yönetimi, New Orleans şehrinin bu saf kötülük eylemini soruşturması ve bundan kurtulması için gereken tüm desteği sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.