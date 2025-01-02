SON DAKİKA... ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: Yaralılar var

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ABD medyasında yer alan haberlere göre, New York'un Queens semtindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaralandı, saldırganların olay yerinden kaçtığı iddia ediliyor.



Sosyal medyada yayılan görüntülerde polisin olay yerine gittiği ve geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. New York Polis Departmanı sözcüsü, İngiliz Dailymail gazetesine yaptığı açıklamada yaralıların hastaneye kaldırıldığını şu ana kadar kritik durumda olan kimsenin bulunmadığını söyledi. Sözcü polisin saldırı sonrası olay yerine gittiğini, bölgede çok sayıda mermi kovanı bulunduğunu açıkladı.



CNN olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

PEŞ PEŞE GELDİ



Dün New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürülmüştü.



İlerleyen saatlerde Las Vegas'taki Trump International Hotel'inin önünde bulunan Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck adeta bomba gibi patladı. Las Vegas Polis Teşkilatından Kevin McMahill düzenlediği basın toplantısında, araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. McMahill ayrıca 7 kişinin yaralandığını belirtti. Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.

Trump, ABD'nin "tüm dünyanın alay konusu haline geldiğini" belirtti ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD'nin "tüm dünyanın alay konusu haline geldiğine" dikkati çekerek, ülkede yaşanan saldırıları "sınır sorunu ve zayıf liderliğe" bağladı.Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından ABD'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Demokratları ve yetkilileri görevlerini yerine getirmemekle suçlayan Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur." ifadesini kullandı.Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar." ifadelerine yer vererek, Başkan Joe Biden yönetimini suçladı. New Orleans saldırısında can kaybı yükseldi ABD'nin New Orleans şehrinde gerçekleşen araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği açıklandı.New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, daha önce 10 kişinin öldüğü açıklanan saldırıdaki rakamlarla ilgili güncelleme yaptı.McKenna, yazılı açıklamasında, Bourbon Caddesi üzerindeki saldırıda şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını belirterek, "Yaşanan trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz." ifadesini kullandı. Kurbanlarla ilgili otopsilerin tamamlanmasının birkaç günü bulabileceğini ifade eden McKenna, otopsiler tamamlanıp yakınlarıyla görüşüldükten sonra hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanacağını kaydetti. Metal barikatlar çalışmıyormuş Bourbon Caddesi etrafında bulunan ve zeminden çıkıp inen mekanik metal barikatların çalışmadığı ortaya çıktı. New Orleans Polis Departmanı Komiseri Anne Kirkpatrick, düzenlenen basın toplantısında olaya ilişkin bilgi verdi. Gazetecilerin, şehrin tarihi ve en yoğun caddesindeki metal barikatların niye saldırıyı engelleyemediği yönündeki sorusuna karşılık Kirkpatrick, söz konusu mekanik barikatların çalışmadığını ve şubat ayından önce değiştirilmesinin planlandığını söyledi.



Kirkpatrick, çalışmayan bu metal barikatlar yerine Bourbon Caddesi etrafına polis araçları ve diğer mobil bariyerlerin konulduğunu belirterek, “Bu terörist, polis aracının ve bariyerlerin arkasından dolanarak kaldırıma çıktı ve hedefine doğru sürdü. Barikatların arızalı olduğunu biliyorduk, bir planımız vardı ama terörist onu bozdu." dedi. Çelik barikatların, Bourbon Caddesi'nde meydana gelen çeşitli kazaların ardından 2017 yılında kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Washington Post gazetesine konuşan terör uzmanları özellikle özel günler için büyük kalabalıkların beklendiği şehirlerde, saldırganların araç kullanarak halkı ezmesini engellemenin en güvenilir yollarından birinin bariyerler olduğunu söylüyor. ABD medyasında yer alan diğer analizlerde de araç bariyerlerinin çalışmamasının saldırgana bir fırsat sağladığı belirtiliyor. Cybertruck patlaması ile New Orleans saldırısı bağlantılı mı? Dün gece Nevada eyaletine bağlı Las Vegas eyaletindeki Trump International Hotel'inin önünde bulunan Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, yerel saatle 08.40 sıralarında bomba gibi patladı. Las Vegas Polis Teşkilatından Kevin McMahill düzenlediği basın toplantısında, araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. McMahill ayrıca 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti. "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var." diyen Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır." ifadelerini kullandı. Trump, Biden ve BM'den mesaj Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin New Orleans kentinde gerçekleştirilen araçlı saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığı bildirildi.ABD Başkanı Joe Biden araçlı saldırıyı "aşağılık bir saldırı" olarak niteleyerek, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı araştırdığını ve kimsenin kesin sonuca atlamaması gerektiğini söyledi.Şu an durumun "çok akışkan" ve "soruşturmanın ön aşamada" olduğunu kaydeden Biden, "Şu anda ek bir raporumuz yok. Soruşturmalar aktif olarak devam ediyor ve kimse kesin sonuca atlamamalı." diye konuştu.



ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump ise New Orleans şehrinde bir aracın kalabalığa daldığı olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, "Ülkemize gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde bu ifadem Demokratlar ve yalan haber medyası tarafından sürekli olarak çürütüldü, ancak bunun doğru olduğu ortaya çıktı. Ülkemizdeki suç oranı daha önce hiç görülmemiş bir seviyede. Kalplerimiz, New Orleans Polis Departmanı'nın cesur memurları da dahil olmak üzere tüm masum kurbanlar ve sevdikleriyle birlikte. Trump yönetimi, New Orleans şehrinin bu saf kötülük eylemini soruşturması ve bundan kurtulması için gereken tüm desteği sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. New Orleans'de neler yaşandı? 'Saldırgan tek başına değil' New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürülmüştü.ABD'li yetkililer, daha sonra saldırganın Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşında ABD vatandaşı ve eski bir asker olduğunu açıklamıştı. FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, halihazırda saldırgana ilişkin tüm detayları paylaşmanın mümkün olmadığını belirterek, “Sizinle Jabbar’ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı detayını paylaşabilirim. Kendisi şerefli terhisle ordudan ayrıldı” dedi. Duncan, soruşturmanın “terör saldırısı” olarak yürütüldüğü ve devam ettiği bilgisini verdi. Duncan, saldırganın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu anımsatarak, saldırganın terör örgütüyle bağlantısını araştırdıklarını dile getirdi. Dunca ayrıca araçta el yapımı patlayıcılar bulduklarını ve bu patlayıcıları incelemeye aldıklarını belirtti.



“Jabbar’ın tek başına hareket ettiğini düşünmüyoruz” diyen Duncan, bağlantılarını tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü, halktan destek beklediklerini söyledi. Kendisi hakkında bilgisi olan veya son 72 saat içinde kendisiyle görüşenlerin FBI ile iletişime geçmesini isteyen Duncan, terör örgütü DEAŞ’a ait bayrağın bulunduğu aracın kiralanmış olabileceğini ifade etti. Canlı Anlatım Özeti Trump, ABD'nin "tüm dünyanın alay konusu haline geldiğini" belirtti New Orleans saldırısında can kaybı yükseldi Metal barikatlar çalışmıyormuş Cybertruck patlaması ile New Orleans saldırısı bağlantılı mı? Trump, Biden ve BM'den mesaj New Orleans'de neler yaşandı? 'Saldırgan tek başına değil'







