Son dakika haberi: Gazze'de son durum... Mahkeme İsrail kararını bugün açıklayacak, tüm gözler UAD'da çevrildi...

Biden yönetimi savaş sonrası Gazze'deki barışı koruma gücüne destek verebilir

Politico'nun dört ABD'li yetkiliden alıntı yaptığı haberine göre, Biden yönetimi, savaş sonrası Gazze'de Filistin veya Arap liderliğindeki barışı koruma gücüne destek vermek üzere üst düzey bir sivil danışman atamayı düşünüyor.Sivil yetkili bölgede görev yapacak ve gücün Filistinli veya Arap komutanıyla yakın işbirliği içinde çalışacak.



Politico'ya konuşan kimliği açıklanmayan yetkililerden biri danışmanın Mısır'ın Sina kentinde olabileceğini, bir diğeri ise Ürdün'de olabileceğini söyledi.