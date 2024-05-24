Son dakika haberi: Gazze'de son durum... Mahkeme İsrail kararını bugün açıklayacak, tüm gözler UAD'da çevrildi...

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Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanından (UAD) İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin karar bugün açıklanacak. Mahkemenin acil önlem kararını bugün saat 16:00'da açıklaması bekleniyor. Batı medyasına göre UAD İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası izolasyonunu artıracak başka bir karar verip, saldırının durdurulmasını isteyebilir.
Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi, Hamas liderleri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebini görüşecek üç yargıcı belirledi.
Wafa haber ajansı, İsrail askeri araçlarının Refah'ın doğusundan merkeze doğru ilerlediğini ve Şabura mülteci kampının eteklerine yaklaştığını duyurdu. Ajansa göre İsrail'e ait dört helikopterinin Refah'ın hemen dışında, Gazze'nin güneyinde faaliyet gösteren bölgenin en büyük hastanesi olan Avrupa Gazze Hastanesi'nin üzerinde uçtuğu görüldü.
Politico'nun dört ABD'li yetkiliden alıntı yaptığı haberine göre, Biden yönetimi, savaş sonrası Gazze'de Filistin veya Arap liderliğindeki barışı koruma gücüne destek vermek üzere üst düzey bir sivil danışman atamayı düşünüyor.Sivil yetkili bölgede görev yapacak ve gücün Filistinli veya Arap komutanıyla yakın işbirliği içinde çalışacak.
Politico'ya konuşan kimliği açıklanmayan yetkililerden biri danışmanın Mısır'ın Sina kentinde olabileceğini, bir diğeri ise Ürdün'de olabileceğini söyledi.
İrlanda, Norveç ve İspanya, İsrail'in Gazze saldırısının durdurulmasına yardımcı olmak ve durmuş olan barış görüşmelerini yeniden canlandırmak için 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdular. Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell ülkelere desteğini açıklayarak Filistin devletini tanımanın Hamas'a bir hediye olmadığını söyledi.
İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan Filistin'e destek eylemlerine polis müdahalesi sonucu 16 kişi gözaltına alındı. İlk olarak Filistin için Oxford Eylemi (OA4P) adlı topluluktan öğrenciler üniversite içerisinde oturma eylemi yaparak bekleyişe geçti. Öğrenciler, üniversite yönetimiyle İsrail'in Gazze'deki operasyonu üzerine politikalarını konuşmak üzere toplantı talep etti.Üniversite yönetimi ise öğrencileri "tehditvari ve şiddet içeren eylemler" yapmakla suçladı.