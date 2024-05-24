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Son dakika haberi: Gazze'de son durum... Mahkeme İsrail kararını bugün açıklayacak, tüm gözler UAD'da çevrildi...

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
Son dakika haberi: Gazzede son durum... Mahkeme İsrail kararını bugün açıklayacak, tüm gözler UADda çevrildi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 11:35

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki insanlık dramı her geçen dakika büyürken Uluslararası Adalet Divanı(UAD) Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin kararını bugün açıklanacak.

Soykırım Davasında 'acil önlem' kararı
Soykırım Davasında acil önlem kararı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanından (UAD) İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin karar bugün açıklanacak. Mahkemenin acil önlem kararını bugün saat 16:00'da açıklaması bekleniyor. Batı medyasına göre UAD İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası izolasyonunu artıracak başka bir karar verip, saldırının durdurulmasını isteyebilir.

Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi, Hamas liderleri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebini görüşecek üç yargıcı belirledi.

İsrail güçleri Refah'ın Şabura kampına yaklaşıyor
İsrail güçleri Refahın Şabura kampına yaklaşıyor

Wafa haber ajansı, İsrail askeri araçlarının Refah'ın doğusundan merkeze doğru ilerlediğini ve Şabura mülteci kampının eteklerine yaklaştığını duyurdu. Ajansa göre İsrail'e ait dört helikopterinin Refah'ın hemen dışında, Gazze'nin güneyinde faaliyet gösteren bölgenin en büyük hastanesi olan Avrupa Gazze Hastanesi'nin üzerinde uçtuğu görüldü.

Biden yönetimi savaş sonrası Gazze'deki barışı koruma gücüne destek verebilir
Biden yönetimi savaş sonrası Gazzedeki barışı koruma gücüne destek verebilir

Politico'nun dört ABD'li yetkiliden alıntı yaptığı haberine göre, Biden yönetimi, savaş sonrası Gazze'de Filistin veya Arap liderliğindeki barışı koruma gücüne destek vermek üzere üst düzey bir sivil danışman atamayı düşünüyor.Sivil yetkili bölgede görev yapacak ve gücün Filistinli veya Arap komutanıyla yakın işbirliği içinde çalışacak.

Politico'ya konuşan kimliği açıklanmayan yetkililerden biri danışmanın Mısır'ın Sina kentinde olabileceğini, bir diğeri ise Ürdün'de olabileceğini söyledi.

Borrell: Filistin'i tanımak Hamas'a bir hediye değil
Borrell: Filistini tanımak Hamasa bir hediye değil

İrlanda, Norveç ve İspanya, İsrail'in Gazze saldırısının durdurulmasına yardımcı olmak ve durmuş olan barış görüşmelerini yeniden canlandırmak için 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdular. Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell ülkelere desteğini açıklayarak Filistin devletini tanımanın Hamas'a bir hediye olmadığını söyledi.

Oxford Üniversitesi'nde Gazze eylemine polis müdahale etti, 16 kişi gözaltına alındı
Oxford Üniversitesinde Gazze eylemine polis müdahale etti, 16 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan Filistin'e destek eylemlerine polis müdahalesi sonucu 16 kişi gözaltına alındı. İlk olarak Filistin için Oxford Eylemi (OA4P) adlı topluluktan öğrenciler üniversite içerisinde oturma eylemi yaparak bekleyişe geçti. Öğrenciler, üniversite yönetimiyle İsrail'in Gazze'deki operasyonu üzerine politikalarını konuşmak üzere toplantı talep etti.Üniversite yönetimi ise öğrencileri "tehditvari ve şiddet içeren eylemler" yapmakla suçladı.

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Canlı Anlatım Özeti

timeline Soykırım Davasında 'acil önlem' kararı
timelineİsrail güçleri Refah'ın Şabura kampına yaklaşıyor
timelineBiden yönetimi savaş sonrası Gazze'deki barışı koruma gücüne destek verebilir
timelineBorrell: Filistin'i tanımak Hamas'a bir hediye değil
timelineOxford Üniversitesi'nde Gazze eylemine polis müdahale etti, 16 kişi gözaltına alındı
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#İsrail#Gazze#Hamas

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