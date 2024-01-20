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ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin dün saat 18.45 sıralarında Husilere ait fırlatılmaya hazırlanan 3 gemisavar füzesine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, "ABD güçleri, füzelerin Yemen'in Husilerin kontrolündeki bölgelerinde olduğunu tespit etti ve bunların bölgedeki ticari gemiler ile ABD donanmasına yakın bir tehdit oluşturduğunu belirledi. ABD güçleri daha sonra meşru müdafaa amacıyla füzeleri vurarak imha etti" ifadeleri kullanıldı.
Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ve haftalarca bilinmeyen yerlerde hapis tutulan, fiziksel tacize maruz kalan Filistinli tutuklulara yönelik kötü muameleye son verilmesi çağrısında bulundu.
Serbest bırakılan bazı tutuklularla görüşen BM İnsan Hakları Yetkilisi Ajith Sunghay, Filistinli erkeklerin İsrail'in elinde 30 ila 55 gün arasında tutulduğunu vurguladı ve "Gözaltına alınan Filistinliler bu soğuk havada üstlerinde giysileri olmadan sadece bebek bezleriyle serbest bırakıldı" dedi.
Filistinlilere neden bebek bezi giydirildiğinin bilinmediğini söyleyen Sunghay "Gözle görülür bir şekilde sarsılmışlardı" dedi.
Savaşın başlamasından bu yana İsrail ordusu tarafından paylaşılan birçok videoda yüzlerce Filistinli erkeğin iç çamaşırlarına kadar soyulduğu, soğukta dışarıda oturdukları ve bazen gözlerinin bağlandığı görülüyor.
CNN'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Cuma günü işgal altındaki Batı Şeria'da bir ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı. Sözcü hayatını kaybeden vatandaşının adını açıklamazken İsrail hükümetinden konuya ilişkin daha fazla bilgi istendiğini vurguladı.
İsrail medya kuruluşu Kan, İsrailli rehine ailelerinin geçtiğimiz hafta Mısırlı yetkililerle görüşmeler yaptığını duyurdu. Yayın organına konuşan bir rehine yakını, "Hükümetin bir anlaşma yapacağına inancımızı kaybettik. Kendimiz çözüm arayıp, hamlelerimizi yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Öte yandan dün gece onlarca rehine yakını Başbakan Netanyahu'nun konutunun önünde toplanarak yakınlarının serbest bırakılması için Hamas'la bir anlaşmaya varılmasını talep etti.
Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmaları artırması halinde 'İsrail'in gerçek bir tokat' yiyeceği konusunda uyarıda bulundu. Hizbullah'ın ikinci komutanı Naim Kasım, "Düşman hazır olduğumuzu bilmeli" dedi ve Gazze'deki saldırganlık durmadığı sürece sınırda istikrarın yeniden sağlanamayacağını vurguladı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) raporuna göre, Perşembe ile Cuma arasındaki 24 saat içinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 142 Filistinli hayatını kaybetti ve 278 kişi de yaralandı.
UNOCHA ayrıca, İsrail güçlerinin İsra Üniversitesi'ni yok ettiğini bildirdi. Üniversite kampüsü 70 gündür gözaltına alınan Filistinlilerin sorgusu için kullanılıyordu. BM raporunda üniversitenin yıkılma sebebi belirtilmedi.
ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 27 gün sonra ilk kez görüştü. İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’ndeki durumun ele alındığı aktarıldı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaların da ele alındığını söyledi.