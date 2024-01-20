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CANLI İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail'den pes dedirten muamele: Filistinlilere bebek bezi giydirip bıraktılar

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#İsrai#Gazze#Hamas
İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrailden pes dedirten muamele: Filistinlilere bebek bezi giydirip bıraktılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 10:13

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 107 gündür devam ediyor. Hizbullah Lübnan sınırındaki çatışmaların artması durumunda İsrail'in gerçek bir tokat yiyeceğini belirtirken BM raporları Filistinlilere yapılan kan dondurucu muameleyi ortaya çıkardı.

ABD, Yemen'deki Husilerin 3 gemisavar füzesini vurdu
ABD, Yemendeki Husilerin 3 gemisavar füzesini vurdu

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin dün saat 18.45 sıralarında Husilere ait fırlatılmaya hazırlanan 3 gemisavar füzesine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "ABD güçleri, füzelerin Yemen'in Husilerin kontrolündeki bölgelerinde olduğunu tespit etti ve bunların bölgedeki ticari gemiler ile ABD donanmasına yakın bir tehdit oluşturduğunu belirledi. ABD güçleri daha sonra meşru müdafaa amacıyla füzeleri vurarak imha etti" ifadeleri kullanıldı.

BM açıkladı: Filistinlileri sadece bebek bezleri ile serbest bıraktılar
BM açıkladı: Filistinlileri sadece bebek bezleri ile serbest bıraktılar

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ve haftalarca bilinmeyen yerlerde hapis tutulan, fiziksel tacize maruz kalan Filistinli tutuklulara yönelik kötü muameleye son verilmesi çağrısında bulundu.

Serbest bırakılan bazı tutuklularla görüşen BM İnsan Hakları Yetkilisi Ajith Sunghay, Filistinli erkeklerin İsrail'in elinde 30 ila 55 gün arasında tutulduğunu vurguladı ve "Gözaltına alınan Filistinliler bu soğuk havada üstlerinde giysileri olmadan sadece bebek bezleriyle serbest bırakıldı" dedi.

Filistinlilere neden bebek bezi giydirildiğinin bilinmediğini söyleyen Sunghay "Gözle görülür bir şekilde sarsılmışlardı" dedi.

Savaşın başlamasından bu yana İsrail ordusu tarafından paylaşılan birçok videoda yüzlerce Filistinli erkeğin iç çamaşırlarına kadar soyulduğu, soğukta dışarıda oturdukları ve bazen gözlerinin bağlandığı görülüyor.


Dışişleri doğruladı: Bir ABD vatandaşı Batı Şeria'da hayatını kaybetti

CNN'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Cuma günü işgal altındaki Batı Şeria'da bir ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı. Sözcü hayatını kaybeden vatandaşının adını açıklamazken İsrail hükümetinden konuya ilişkin daha fazla bilgi istendiğini vurguladı.

Rehine aileleri hükümetten umutlarını kesti, Mısır'la görüşüyorlar
Rehine aileleri hükümetten umutlarını kesti, Mısırla görüşüyorlar

İsrail medya kuruluşu Kan, İsrailli rehine ailelerinin geçtiğimiz hafta Mısırlı yetkililerle görüşmeler yaptığını duyurdu. Yayın organına konuşan bir rehine yakını, "Hükümetin bir anlaşma yapacağına inancımızı kaybettik. Kendimiz çözüm arayıp, hamlelerimizi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan dün gece onlarca rehine yakını Başbakan Netanyahu'nun konutunun önünde toplanarak yakınlarının serbest bırakılması için Hamas'la bir anlaşmaya varılmasını talep etti.

Hizbullah'tan İsrail'e uyarı: Gerçek bir tokat yiyeceksiniz
Hizbullahtan İsraile uyarı: Gerçek bir tokat yiyeceksiniz

Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmaları artırması halinde 'İsrail'in gerçek bir tokat' yiyeceği konusunda uyarıda bulundu. Hizbullah'ın ikinci komutanı Naim Kasım, "Düşman hazır olduğumuzu bilmeli" dedi ve Gazze'deki saldırganlık durmadığı sürece sınırda istikrarın yeniden sağlanamayacağını vurguladı.

İsrail saldırıları 24 saatte 142 Filistinliyi öldürdü
İsrail saldırıları 24 saatte 142 Filistinliyi öldürdü

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) raporuna göre, Perşembe ile Cuma arasındaki 24 saat içinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 142 Filistinli hayatını kaybetti ve 278 kişi de yaralandı.

UNOCHA ayrıca, İsrail güçlerinin İsra Üniversitesi'ni yok ettiğini bildirdi. Üniversite kampüsü 70 gündür gözaltına alınan Filistinlilerin sorgusu için kullanılıyordu. BM raporunda üniversitenin yıkılma sebebi belirtilmedi.

Biden ve Netanyahu arasında 27 gün sonra ilk temas
Biden ve Netanyahu arasında 27 gün sonra ilk temas

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 27 gün sonra ilk kez görüştü. İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’ndeki durumun ele alındığı aktarıldı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaların da ele alındığını söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineABD, Yemen'deki Husilerin 3 gemisavar füzesini vurdu
timelineBM açıkladı: Filistinlileri sadece bebek bezleri ile serbest bıraktılar
timelineDışişleri doğruladı: Bir ABD vatandaşı Batı Şeria'da hayatını kaybetti
timelineRehine aileleri hükümetten umutlarını kesti, Mısır'la görüşüyorlar
timelineHizbullah'tan İsrail'e uyarı: Gerçek bir tokat yiyeceksiniz
timelineİsrail saldırıları 24 saatte 142 Filistinliyi öldürdü
timelineBiden ve Netanyahu arasında 27 gün sonra ilk temas
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#İsrai#Gazze#Hamas

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