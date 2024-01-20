BM açıkladı: Filistinlileri sadece bebek bezleri ile serbest bıraktılar

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ve haftalarca bilinmeyen yerlerde hapis tutulan, fiziksel tacize maruz kalan Filistinli tutuklulara yönelik kötü muameleye son verilmesi çağrısında bulundu.



Serbest bırakılan bazı tutuklularla görüşen BM İnsan Hakları Yetkilisi Ajith Sunghay, Filistinli erkeklerin İsrail'in elinde 30 ila 55 gün arasında tutulduğunu vurguladı ve "Gözaltına alınan Filistinliler bu soğuk havada üstlerinde giysileri olmadan sadece bebek bezleriyle serbest bırakıldı" dedi.



Filistinlilere neden bebek bezi giydirildiğinin bilinmediğini söyleyen Sunghay "Gözle görülür bir şekilde sarsılmışlardı" dedi.



Savaşın başlamasından bu yana İsrail ordusu tarafından paylaşılan birçok videoda yüzlerce Filistinli erkeğin iç çamaşırlarına kadar soyulduğu, soğukta dışarıda oturdukları ve bazen gözlerinin bağlandığı görülüyor.





