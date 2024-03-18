İngiltere'de Kate Middleton bilmecesi: Fotoğraf yok, açıklama var! İngiliz basınından flaş iddia

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Kraliyet sarayında olup bitenlere dair merakın arttığı bir dönemde, sosyal medyadaki pek çok kişi, Kensington Sarayı'ndan haber beklerken BBC logosunun siyah beyaza dönüştüğünü iddia ediyor. Ancak gerçek şu ki BBC logosu her zaman bu renkteydi. İngiliz devlet televizyonu BBC, çeşitli bölümler için birkaç farklı renk kullanıyor.
Galler Prensi ve Prensesi, Kate'in devam eden sağlık sorunları nedeniyle kutlamaları kaçıran takipçilerine Aziz Patrick Günü'nü kutladı.
İkili, İngiliz askerlerinin yer aldığı Instagram videosunun yanı sıra şunları yazdı;
'Aziz Patrick Günü Kutlu Olsun! İşte İrlandalı Muhafızların yıllık geçit töreni için prova yaptığı kısa bir görüntü. Bugünü kutlayan herkese Sláinte!'
Bu ikilinin uzun bir süre sonra yayınladığı ilk açıklama oldu.
Galler Prensi ve Prensesi, Kate'in Anneler Günü'nde bir aile fotoğrafını düzenlediği için özür dilemesinin ardından çocuklarının doğum günleri için fotoğraf yayınlamaya devam etmeyi planlıyor.
Prens Louis 23 Nisan'da altı yaşına giriyor ve çifte yakın kaynaklar The Sunday Times'a Kate'in kamera arkasında olup olmayacağı konusunda henüz "kesin bir karar" alınmadığını söyledi.
Bir yardımcı gazeteye şöyle konuştu: "Halkın çocuklarına olan sevgisini ve şefkatini takdir ediyorlar ve halkın onları doğum günlerinde görmeye istekli olduğunu biliyorlar."
The Sun'ın haberine göre, Galler Prensi ve Prensesi Cumartesi günü Windsor'daki evlerinin yakınındaki çiftlikte görüntü.
Gazeteye konuşan görgü tanıkları çiftin mutlu göründüğünü belirti. Ancak gazete söz konusu iddiasını destekleyen bir fotoğraf yayınlamadı. Fotoğrafsız iddia kamuoyunun kafasını karıştırdı.
Bir başka İngiliz gazetesi bu iddiayı 'Kate Middleton, çiftlik ziyaretinde görüldü; Galler Prensesi karın ameliyatından sonra resmi işlere dönüş yolunda ilk adımları atarken 'mutlu, rahat ve sağlıklı' görünüyordu' başlığı ile okurlarına sundu.
Galler Prensesi’nin ortalıkta görünmediği süre uzadıkça iddiaları giderek daha çarpıcı hale geldi. Prens William’ın aile dostu ve babasının yakın çalışma arkadaşı olan Marki David Cholmondoley'in karısı Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu öne sürüldü.
42 yaşındaki Galler Prensesi, Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından sonra 13 gün boyunca hastanede kalmıştı. Buckingham Sarayı’nın sağlığıyla ilgili çok az bilgi paylaşması da söylentilere yol açmıştı.
İyileşme sürecinde olduğu için az sayıda kişiyle görüşen Galler Prensesi’nin çocuklarıyla fotoğrafını, eşi Prens William çekti. Fotoğrafı geri çekmeyen ülkenin en büyük ajansı PA Media ise Buckingham Sarayı'ndan konuyla ilgili bilgi talep ettiklerini duyurdu.
İngiltere'de 'şirket' adıyla anılan Kraliyet Ailesi, dünyanın en zengin ailelerinden biri. Kraliyet ailesi The Crown Estate, Cornwall Dükalığı ve Lancaster Dükalığı gibi araziler ve bu arazilerdeki mülkleri de içerin 28 milyar dolarlık bir serveti yönetiyor.
Ailenin gelirleri daha çok dükalıklardan gelmekte. Daha çok İngiltere'nin güneyindeki arazi ve mülklerden oluşan toplam 546 kilometrekarelik Cornwall Dükalığı'nın yönetimi Kral Charles'in en büyük oğlu Prens William'ın elinde. William'ın bu arazileri satması kanunen yasak ancak aile bu arazilerden gelen gelirleri kullanabiliyor. Dükalığın 2022 itibarıyla varlıklarının değeri yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak ölçüldü.
Lancaster Dükalığı'nın portföyünde ise İngiltere ve Galler'deki geniş tarım arazileri, ticari ve kırsal mülkler ile tarihi binalar bulunuyor. 2022 yılı itibarıyla dükalığın değeri yaklaşık 831,5 milyon dolar olarak açıklandı. Lancaster Dükalığı her yıl 25,5 milyon dolar kar elde ediyor.
Bunun yanında aile, vergi mükelleflerinden kesilen vergilerle oluşturulan bir fon olan Sovereign Grant'ten de ödeme alıyor. 2022-2023 yılları için Kral Charles, mülklerinin bakımını finanse etmek, personele maaş vermek ve resmi ziyaretler gibi diğer kraliyet görevlerinin masraflarını karşılamak için bu fondan yaklaşık 109 milyon dolar kullandı.