Belediye Başkanından ilk açıklama geldi

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, şehirdeki Francis Scott Key Köprüsü'nde yaşanan olaydan haberdar olduğunu ve yerel yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.

Scott 'Key Bridge'deki olaydan haberim var ve olaya doğru ilerliyorum... Acil durum personeli olay yerinde ve çalışmalar sürüyor' dedi.