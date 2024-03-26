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Baltimore Şehri İtfaiye Departmanı sözcüsü, Baltimore köprüsünün çökmesinin "kitlesel ölüm olayı" olduğunu doğruladı.
Gemi takip verilerine göre, ABD'nin Baltimore kentindeki Key Bridge'e Singapur bayraklı Dali konteyner gemisi çarptı. Gemi 300 metre uzunluğundaydı ve Sri Lanka'daki Colombo'ya doğru yola çıkmıştı.
Deniz radarlarında Dali, Port Breeze'deki terminalden saat 4:45 GMT civarında ayrıldı. Francis Scott Key Köprüsü'ne doğru ilerledi ancak 45 dakika sonra köprünün bulunduğu yerde sabit hale geldi.
Baltimore şehir polisi, Key Köprüsü'nün çökmesinden sonra suda işçilerin bulunmasının mümkün olduğunu açıkladı. Daha önce yedi kişi ve çok sayıda aracın nehre düştüğü açıklanmıştı.
Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, şehirdeki Francis Scott Key Köprüsü'nde yaşanan olaydan haberdar olduğunu ve yerel yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.
Scott 'Key Bridge'deki olaydan haberim var ve olaya doğru ilerliyorum... Acil durum personeli olay yerinde ve çalışmalar sürüyor' dedi.
Olay yerinde bulunan Baltimore Şehri İtfaiye Teşkilatı, yedi kişinin ve çok sayıda aracın nehre düştüğünü söyledi.
ABD'deki faciadan ilk görüntüler geldi. Sosyal medyadaki görüntülerde, geminin çarpması sonucu köprünün çöktüğü görülüyor.
ABD'nin Baltimore kentinde bir kargo gemisi köprüye çarptı. Sosyal medyadaki görüntülerde, geminin çarpması sonucu köprünün çöktüğü görülüyor. Maryland Ulaşım Otoritesi, Francis Scott Key Köprüsü'nde bir "olay" yaşandığını doğruladı ve trafiğin yeniden yönlendirildiğini söyledi.