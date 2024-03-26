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CANLI GELİŞMELER Son dakika: Görüntüler ABD'den... Kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı: Araçlar suya gömüldü

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#ABD#Baltimore#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 10:26

ABD'nin Baltimore kentindeki köprü, bir kargo gemisinin çarpması sonucu çöktü. Kazaya ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Olay yerinde bulunan Baltimore Şehri İtfaiye Teşkilatı, yedi kişinin ve çok sayıda aracın nehre düştüğünü söyledi. Arama kurtarma ekipleri suya düşenleri kurtarmak için zamana karşı yarış veriyor.

İtfaiye departmanından açıklama geldi: Kitlesel ölüm olayı
İtfaiye departmanından açıklama geldi: Kitlesel ölüm olayı

Baltimore Şehri İtfaiye Departmanı sözcüsü, Baltimore köprüsünün çökmesinin "kitlesel ölüm olayı" olduğunu doğruladı.

Gemi takip verileri çarpışma anını gösteriyor

Gemi takip verilerine göre, ABD'nin Baltimore kentindeki Key Bridge'e Singapur bayraklı Dali konteyner gemisi çarptı. Gemi 300 metre uzunluğundaydı ve Sri Lanka'daki Colombo'ya doğru yola çıkmıştı.

Deniz radarlarında Dali, Port Breeze'deki terminalden saat 4:45 GMT civarında ayrıldı. Francis Scott Key Köprüsü'ne doğru ilerledi ancak 45 dakika sonra köprünün bulunduğu yerde sabit hale geldi.

Polis, işçilerin muhtemelen suda olduğunu açıkladı

Baltimore şehir polisi, Key Köprüsü'nün çökmesinden sonra suda işçilerin bulunmasının mümkün olduğunu açıkladı. Daha önce yedi kişi ve çok sayıda aracın nehre düştüğü açıklanmıştı.

Belediye Başkanından ilk açıklama geldi

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, şehirdeki Francis Scott Key Köprüsü'nde yaşanan olaydan haberdar olduğunu ve yerel yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.

Scott 'Key Bridge'deki olaydan haberim var ve olaya doğru ilerliyorum... Acil durum personeli olay yerinde ve çalışmalar sürüyor' dedi.

Resmi açıklama geldi: Çok sayıda araç nehre düştü

Olay yerinde bulunan Baltimore Şehri İtfaiye Teşkilatı, yedi kişinin ve çok sayıda aracın nehre düştüğünü söyledi.

 

Faciadan ilk görüntüler

ABD'deki faciadan ilk görüntüler geldi. Sosyal medyadaki görüntülerde, geminin çarpması sonucu köprünün çöktüğü görülüyor.


Kargo gemisi köprüye çarptı

ABD'nin Baltimore kentinde bir kargo gemisi köprüye çarptı. Sosyal medyadaki görüntülerde, geminin çarpması sonucu köprünün çöktüğü görülüyor. Maryland Ulaşım Otoritesi, Francis Scott Key Köprüsü'nde bir "olay" yaşandığını doğruladı ve trafiğin yeniden yönlendirildiğini söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİtfaiye departmanından açıklama geldi: Kitlesel ölüm olayı
timelineGemi takip verileri çarpışma anını gösteriyor
timelinePolis, işçilerin muhtemelen suda olduğunu açıkladı
timelineBelediye Başkanından ilk açıklama geldi
timelineResmi açıklama geldi: Çok sayıda araç nehre düştü
timelineFaciadan ilk görüntüler
timelineKargo gemisi köprüye çarptı
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#ABD#Baltimore#Dünya

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