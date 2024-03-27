Son dakika haberi...Gazze'de son durum...İsrailli vekil nefret kustu: Ramazan ayı Gazze halkını öldürmek için en iyi zaman

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İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Hamas'ın tutumu müzakere edilmiş bir anlaşmaya olan ilgisizliğini açıkça ortaya koymakta ve BM Güvenlik Konseyi kararının verdiği zararı kanıtlamaktadır. Hamas bir kez daha Amerika'nın uzlaşma önerisini reddetmiş ve aşırı taleplerini yinelemiştir: Savaşın derhal durdurulması, IDF'nin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve 7 Ekim katliamını defalarca tekrarlayabilmesi için kendi yönetimini yerinde bırakması. Hamas, Güvenlik Konseyi'nin kararını kutlarken ABD'nin tüm uzlaşma tekliflerini reddetti. İsrail Hamas'ın hayal ürünü taleplerine cevap vermeyecektir. İsrail haklı savaş hedeflerini takip edecek ve bunlara ulaşacaktır” denildi.
BM KARARI SONRASI HEYETİN ZİYARETİ İPTAL OLDU
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 25 Mart’ta yapılan Gazze’de acil ateşkesi öngören oylamada 14 üye evet oyu verirken ABD çekimser kaldı. ABD, 7 Ekim’den bu yana yapılan tüm oylamalarda veto hakkını kullanmıştı. ABD’nin çekimser kalmasıyla karar kabul edildi ve BM savaşın başladığı tarihten bu yana ilk kez anlaşma sağlamış oldu.
Söz konusu kararın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington’a gönderilmesi planlanan İsrail heyetinin ziyaretini iptal etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Başbakan Netanyahu yaptığı açıklamada, ABD'nin ilkeli politikasından sapması ve bu zararlı kararı veto etmemesi halinde, İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal edeceğini açıkça ifade etti. ABD'nin tutumundaki değişiklik ışığında Başbakan Netanyahu heyetin İsrail'de kalmasına karar verdi” ifadeleri kullanılmıştı
İsrail ordusu, 173 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 76 kişinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 490’a, yaralı sayısının ise 74 bin 889’a yükseldiği aktarıldı.
İngiltere’de 134 milletvekili ve Lord, İsrail’e silah satışının durdurulmasını talep eden mektubu İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’a gönderdi. Mektupta, “Birleşik Krallık'ın İsrail'e silah ihracatı yapması kabul edilemez” denildi.
İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, mektuba ilişkin açıklamasında, “İsrail'in savaş suçlarına ortak olmamalıyız. Ancak İsrail Gazze'de İngiliz yapımı silahlar kullanıyor ve hükümetimiz hala ona silah satıyor. İşte bu nedenle bugün, İşçi Partisi, Muhafazakârlar, SNP, Liberal Demokratlar ve diğer partilerden 134 milletvekili ve Lord ile birlikte silah satışlarının askıya alınması çağrısında bulundum” dedi.
Sultana’nın paylaştığı ve İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’a gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:
“İsrail'in saldırılarında yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 32 binden fazla Filistinli öldürülmüştür. İsrail bombardımanı evler, hastaneler, okullar ve temizlik tesisleri de dahil olmak üzere sivil altyapının yüzde 80'ini yok etti ya da ciddi şekilde hasar verdi. Gazze'nin kuzeyinde açlık tehlikesi baş göstermiş olup, çocuklar açlıktan ölmeye başlamıştır.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğerleri İsrail'in bu saldırıda uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal ettiğini belirtmiştir. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in saldırısının Soykırım Sözleşmesini 'makul bir şekilde' ihlal ettiğini söylemiştir.
Bu bağlamda, İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatı yapması kesinlikle kabul edilemez. Hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk kapsamında. İngiltere yapımı silahlar Gazze'de kullanılıyor. Örneğin, hükümet İsrail F-16 savaş uçaklarının parçaları için ihracat lisansı vermektedir. Birleşmiş Milletler soruşturmasına göre, Ocak ayında Gazze'de Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Filistinliler için Tıbbi Yardım'dan bir acil sağlık ekibinin bulunduğu bir yerleşkede İngiliz doktorları bombalayan muhtemelen bu jetlerden biriydi.
Bugün İsrail ordusu tarafından uygulanan şiddetin boyutu çok daha ölümcüldür, ancak Birleşik Krallık hükümeti harekete geçmekte başarısız olmuştur. Diğer ülkeler harekete geçiyor. Bu nedenle sizi İsrail'e silah transferine yönelik ihracat lisanslarını derhal askıya almaya çağırıyoruz.”
İsrailli Knesset Üyesi Almog Cohen İsrail Kanalı 14'te skandal sözlere imza attı.
Ramazan ayının, Gazze halkını öldürmek için en iyi zaman olduğunu belirten İsrailli vekil 'Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman. Zayıf ve yorgunlar. Onlara acımıyorum, İsrailli esirlere acıyorum.' dedi ve Netanyahu'ya binlerce sivilin sığındığı Refah kentine karadan girmesi için çağrıda bulundu.
İsrail ordusu ile Lübnan’daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyindeki Lübnan sınırına yakın Kiryat Shmona kentini en az 30 roketle hedef aldığı belirtildi.
Saldırı nedeniyle kent genelinde siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sisteminin atılan roketlerin bir kısmını düşürdüğü öğrenildi. İsrail polisi, roket saldırısı sonucu şehirde çok sayıda bölgede hasar meydana geldiğini açıkladı.
İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, sanayi bölgesinde hedef alınan binada bulunan 25 yaşındaki 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ekiplerin 30'lu yaşlarındaki bir kişiyi ise hasar gören binadan yara almadan kurtardığı kaydedildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Gazze’ye insani yardım taşıyan IL-76 tipi askeri kargo uçağının Mısır’ın El Ariş kentinde bulunan havalimanına doğru yola çıktığını duyurdu.
EMERCOM’dan yapılan açıklamada, “Uçak El Ariş şehrindeki havalimanına uçtu. Acil durum bakanlığına ait IL-76 uçağında 29 tondan fazla ürün bulunuyor. Tahıl, un, şeker ve diğer uzun süreli depolama ürünleri, kişisel hijyen ürünleri Gazze’ye ulaştırılacak. Yardımların çoğu Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti Hükümeti'nin girişimiyle toplandı. Mısır’da kargo, Gazze sakinlerine yönlendirecek olan Mısır Kızılay Derneği temsilcilerine teslim edilecek. İnsani yardım misyonunun başlangıcından bu yana Rus EMERCOM'un 20 uçuşuyla toplam 480 tondan fazla kargo teslim edildi” denildi.