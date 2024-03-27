Son dakika haberi...Gazze'de son durum...İsrailli vekil nefret kustu: Ramazan ayı Gazze halkını öldürmek için en iyi zaman

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İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Hamas'ın tutumu müzakere edilmiş bir anlaşmaya olan ilgisizliğini açıkça ortaya koymakta ve BM Güvenlik Konseyi kararının verdiği zararı kanıtlamaktadır. Hamas bir kez daha Amerika'nın uzlaşma önerisini reddetmiş ve aşırı taleplerini yinelemiştir: Savaşın derhal durdurulması, IDF'nin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve 7 Ekim katliamını defalarca tekrarlayabilmesi için kendi yönetimini yerinde bırakması. Hamas, Güvenlik Konseyi'nin kararını kutlarken ABD'nin tüm uzlaşma tekliflerini reddetti. İsrail Hamas'ın hayal ürünü taleplerine cevap vermeyecektir. İsrail haklı savaş hedeflerini takip edecek ve bunlara ulaşacaktır” denildi.

BM KARARI SONRASI HEYETİN ZİYARETİ İPTAL OLDU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 25 Mart’ta yapılan Gazze’de acil ateşkesi öngören oylamada 14 üye evet oyu verirken ABD çekimser kaldı. ABD, 7 Ekim’den bu yana yapılan tüm oylamalarda veto hakkını kullanmıştı. ABD’nin çekimser kalmasıyla karar kabul edildi ve BM savaşın başladığı tarihten bu yana ilk kez anlaşma sağlamış oldu.

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Söz konusu kararın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington’a gönderilmesi planlanan İsrail heyetinin ziyaretini iptal etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Başbakan Netanyahu yaptığı açıklamada, ABD'nin ilkeli politikasından sapması ve bu zararlı kararı veto etmemesi halinde, İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal edeceğini açıkça ifade etti. ABD'nin tutumundaki değişiklik ışığında Başbakan Netanyahu heyetin İsrail'de kalmasına karar verdi” ifadeleri kullanılmıştı