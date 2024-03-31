Son dakika haberi... Gazze'de son durum: Ateşkes için son şans, tüm gözler Kahire'de

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İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği bombardımana 177 gündür aralıksız devam ediyor. Sivillerin sığındığı her noktaya bomba yağdıran İsrail güçleri tepkilere aldırış etmeden katliamını sürdürüyor.
İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’na saldırı düzenledi. Abu Oun ailesine ait olduğu öğrenilen sivillerin sığındığı binanın vurulması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybederken, yaralılar El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne götürüldü. Görgü tanıklarının uyarı yapılmadan düzenlendiğini belirttiği saldırı sonrası enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı aktarıldı.
Dünyanın dört bir yanında Filistin’e destek gösterileri her hafta olduğu gibi bu hafta da devam etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de Cuma günü yaklaşık 100 Filistin destekçisi, ana tren istasyonunda (Berlin Hauptbahnhof) izinsiz gösteri düzenledi. Filistin‘e destek sloganları atan göstericiler, istasyonda oturma eylemi yaptı. Polis ile istasyon binasını terk edin“ uyarısına aldırış etmeyen göstericiler arasında arbede yaşanırken, Alman polisi sert müdahalede bulunarak göstericileri dışarı çıkarttı.
Polisin müdahalesiyle istasyon dışına çıkan göstericiler, Washingtonplatz Meydanı'nda devam ettikleri eylemlerini bir süre sonra sona erdirdi.
Berlin polisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, izinsiz gösteride yolcuların geçişlerinin engellendiği ve suç unsuru taşıyan bazı sloganların atıldığı belirtildi. Bazı göstericilerin de gözaltına alındığı duyuruldu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik soykırımı 177 gündür devam ediyor. ABD ile birçok Batılı ülkenin desteğini arkasına alan İsrail sivilleri sabah akşam hedef alırken, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi İsrail’e tepki, Filistin’e destek yürüyüşleri düzenliyor. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Russell Meydanı’nda bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze Şeridi’nde acil ateşkes çağrısı yaparken, “Filistin için Özgürlük”, “Denizden Nehire Filistin özgür olacak”, “Katliamı durdurun” pankartları taşıdı.
Pakistan’da Pakistan Cemaat-i İslami (JI) Partisi destekçileri ise Karaçi kentinde düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma gösterisinde bir araya geldi. Filistin bayraklarının dalgalandığı gösteride, “Soykırımı durdurun”, “Müslümanlar uyuyor” pankartları dikkat çekti.
Tunus, Irak ve Ürdün’de düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşlerinde de İsrail’e tepki gösterilirken, Gazze Şeridi’nde acil ateşkes çağrısı yinelendi
İsrail ordusunun 177 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 782’ye, yaralı sayısı ise 75 bin 298’e yükseldiği aktarıldı.
İsrail, 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ederken İsrail ve Hamas arasındaki Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerin bugün de Mısır’ın başkenti Kahire’de yeniden başlaması bekleniyor.
Mısır'da basının bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, Kahire'de yeniden başlayacak ateşkes görüşmelerinin İsrail’in saldırılarına ara verilmesi için son girişim olacağı ifade edildi. İsrailli bir yetkili ise, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İsrail heyetine müzakerelere yeniden başlanmasına onay vermesinin ardından İsrail'in Kahire'ye bir heyet göndereceğini söyledi.
İsrailli kaynak, müzakerelere MOSSAD Başkanı David Barnea ve Şin Bet Başkanı Ronen Bar’ın katılmayacağı ancak MOSSAD ve iç istihbarat servisi Şin Bet yetkililerin müzakerelere katılmasının beklendiğini sözlerine eklendi.
IDF güçleri bugün de Deir El-Balah’ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken yaralananlar El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralananlar arasında gazetecilerin de bulunduğu ifade edildi.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail sınırındaki Mavi Hat’ta gözlemci olarak devriye gezen üç personelinin ve bir Lübnanlı tercümanın dün sabahki bombalı saldırıda yaralandığını ve tedavi altına alındığını duyurdu. İsrail ordusu, saldırının sorumlusunun kendileri olmadığını açıklamıştı.
UNIFIL, dün yaptığı açıklamada devriye gezen personelinin bulunduğu yere yakın bombalı saldırı olduğunu ve yaralıların tedavi altında alındığını açıkladı. UNIFIL açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“Patlamanın kaynağını araştırıyoruz. BM personelinin güvenliği ve emniyeti garanti altına alınmalıdır. Barışı koruma görevlileri, gazeteciler, sağlık personeli ve siviller de dahil olmak üzere tüm aktörlerin, uluslararası insani hukuk uyarınca savaşçı olmayanların korunmasını sağlama sorumluluğu vardır. Daha fazla insan gereksiz yere yaralanmadan önce, tüm aktörlere mevcut yoğun çatışmaları durdurmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz.”
WCK’dan yapılan açıklamada, “WCK'dan Juan Camilo, Gazze'ye giden yüzlerce ton gıda yüklü ikinci deniz yardım sevkiyatımız yola çıkarken Kıbrıs açıklarında. Bu rotayı ortaklarımızla birlikte açtık, böylece kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan Filistinlilere mümkün olduğunca çok gıda ulaşacak” denildi.
Gemiden görüntü paylaşan Camilo, “Gemilerden 3'ü şu anda Gazze halkı için tonlarca gıda ile Gazze sahiline gidiyor. Şu anda 400 ton gıda yükledik. Konserve ürünlerimiz var, pirincimiz var, unumuz var ve bunlar önümüzdeki günlerde ulaşacak” dedi.