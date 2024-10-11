Son dakika... 2. Körfez Savaşı'nın ayak sesleri! İran'dan ABD ve İsrail tehdidi... Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar...

2. Körfez Savaşı'nın ayak sesleri! İran'dan ABD ve İsrail uyarısı...

Arap yetkililer, Tahran yönetiminin gizli diplomatik kanallar üzerinden İran'a yönelik bir İsrail saldırısında Körfez ülkelerinin kara ya da hava sahasının kullanılmasına izin vermesi halinde hedefleri olacağını belirttiğini söyledi.

ABD gazetesi Wall Street Journal'de yer alan habere göre, İran'ın İsrail'e "intikam" almak amacıyla fırlattığı 180 füzeye İsrail'den milissileme tehdidi gelmişti.



Tahran yönetimi, Körfez'deki Batı destekli petrol zengini Arap ülkelerini ve Orta Doğu'daki diğer Amerikan müttefiki ülkeleri, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik misilleme eylemlerine müsaade etmeleri halinde kendilerine saldıracakları yönünde tehdit etti.



Arap yetkililer, İran'ın tehdit ettiği ülkeler arasında ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın da bulunduğunu vurguladı.



Yetkililer, bu ülkelerin Biden yönetimine askeri altyapılarının ya da hava sahalarının ABD ya da İsrail tarafından İran'a karşı herhangi bir saldırı operasyonunda kullanılmasını istemediklerini söylediğini aktardı.



Arap yetkililer, İran'ın tehditleri muğlak olsa da, petrol zengini Körfez Ülkeleri'nde uzun süredir Amerikan güvenlik şemsiyesiyle korunan petrol tesislerinin vurulabileceğine dair endişelere yol açtığını söyledi.



Yetkililer, dünyada Amerikan askerlerinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan bölgedeki ABD askeri tesislerinin ve kuvvetlerinin de risk altında olabileceğini sözlerine eklediler.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Orta Doğu'daki ortaklarının Pentagon'a, İsrail savaş uçaklarının kendi toprakları üzerinde uçmasını ya da ABD askerlerinin kendi hava sahalarının içinden ya da üzerinden saldırı operasyonları düzenlemesini istemediklerini söylediklerini kabul etti.



ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Arap ülkelerinin ABD güçlerinin meşru müdafaa operasyonları yürütmesine izin verildiğini söylediğini aktardı.



Bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Arap ülkelerinin taleplerinin gayrı resmi olduğunu ifade etti.