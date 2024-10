Son dakika... 2. Körfez Savaşı'nın ayak sesleri! İran'dan ABD ve İsrail tehdidi... Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar...

İsrail’in Suriye-Lübnan sınırında bulunan İran Kızılayı’na (IRCS) ait sahra hastanesine yönelik hava saldırısına İran hükümetinden tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi saldırıyı “savaş” suçu olarak niteleyerek İsrail’i kınadı.



Bilinen tüm uluslararası insani yasa ve yönetmeliklere göre hastanelerin hedef alınmasının yasak olduğunu hatırlatan Bakayi, "İşgalci rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye'deki hastane ve tıbbi merkezlere yönelik tekrarlanan saldırıları, Siyonist rejimin tüm uluslararası norm ve standartlara karşı isyanının açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.



Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer ilgili uluslararası insan hakları örgütlerinin İsrail’e net şekilde tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Bakayi, uluslararası toplumu yerlerinden edilen yüz binlerce Lübnanlı mülteciye yardım için harekete geçmeye çağırdı.

The mobile #hospital of the #Iranian_Red_Crescent_Society, located at the #Lebanon-#Syria border, which consisted of 56 beds, and a pharmaceutical warehouse, has completely been burned due to the last night’s attack of Zionist occupied regime.#NotATarget#Reshtu pic.twitter.com/YSc1CwSt7L