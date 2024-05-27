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Litvanya’da Nauseda yeniden cumhurbaşkanı seçildi

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#Litvanya#Gitanas Naused#Litvanya Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Litvanya’da Nauseda yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 00:59

Litvanya’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 83,75'ini alan Gitanas Naused yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

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Litvanya'da 12 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle düzenlenen ikinci turda yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erdi. Sandıkların yüzde 50’den fazlası açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 83,75'ini alan Gitanas Naused yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Nauseda’nın rakibi Başbakan Ingrida Simonyte oyların yüzde 14,83'ünü aldı. Yenilgiyi kabul eden Simonyte, 5 yıl süreliğine Litvanya'yı ikinci kez yönetecek Nauseda'yı tebrik etti.

Litvanya’da Nauseda yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Nauseda'nın ikinci dönem programında öncelikleri arasında ailelere kapsamlı destek sisteminin genişletilmesi yer alıyordu. Nauseda, ailelere desteğin yalnızca yardımlardan ibaret değil, uygun konut politikası ve işgücü piyasasındaki düzenlemelerin unsurlarına dayanması gerektiğini savunuyordu.

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#Litvanya#Gitanas Naused#Litvanya Cumhurbaşkanlığı Seçimi

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