Libya’ya sürpriz ziyaret

Libya'ya Türk heyetinin bu sürpriz ziyaretinin, önceki gün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan “Libya ve Doğu Akdeniz Zirvesi”nden sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Beştepe’deki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katılmıştı. İki Türk bakanın Trablus’a yaptıkları ziyarete Fidan ve Kalın da eşlik etti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin Hafter milisleri karşısında birbiri ardına zafer elde edip Trablus ve civarını ele geçirmesinden sonra yapılan bu ziyarette, stratejik önemdeki Vatiyye Hava Üssü ile Misrata Deniz Üssü’nün Türkiye tarafından kullanılması ile Serrac güçlerinin kapısına dayandığı Sirte ve ateşkes konularının gündeme gelip gelmediği merak konusu. Kaynaklar ayrıntı vermese de, her konunun ele alınmaya çalışıldığını söylemekle yetindiler.

İTALYA İLE GÖRÜŞME

Kısa süre önce Türkiye’ye gelen UMH Başbakanı Fayiz es Serrac’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde iki ülke arasında işbirliğinin inşaat ve enerji alanlarında da ilerletilmesi kararlaştırılmıştı. Sirte ve ateşkes konusunda Ankara ile Hafter’e destek veren Moskova yönetimi arasında yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun hafta başında İstanbul’a yapacakları ziyaret ileri bir tarihe ertelenmişti. Libya’ya yapılan ziyaret nedeniyle dün de bir erteleme yaşandı. Çavuşoğlu’nun dün Ankara’da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile yapacağı görüşme yarına ertelendi. Çavuşoğlu’nun Ankara’ya gelecek olan İtalyan mevkidaşına Libya temaslarıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor.

TOPLU MEZARLAR

Bakan Çavuşoğlu, Libya dönüşü Trablus temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Sahada atılacak adımlar, imzaladığımız mutabakat muhtıraları, kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm gibi konuları görüşüp, fikir alışverişinde bulunduk” dedi. Hafter milislerinin çekilmesi sonrası bulunan toplu mezarların da gündeme geldiğini belirten Çavuşoğlu, “Konunun uluslararası ceza mahkemesine gitmesi için Libya yönetimine destek veriyoruz” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Libya’da iş yapan Türk firmalarının alacakları ve yarım kalan yatırımların da ele alındığını ifade etti.

KOMANDOLAR GÖREVDE

Türkiye, Libya’da BM’nin tanıdığı Serrac hükümetine desteğin artarak devam edeceğini dile getirirken, bu ülkede bulunan TSK’ya bağlı SAT ve SAS timleri de Hafter güçlerinin geride bıraktığı bombalı tuzakları temizlemeye başlamıştı.