Libya’dan Yunanistan’a protesto notası

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Libya, Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı bölgesi içinde yasadışı sismik araştırmalar yaptığı gerekçesiyle, Yunanistan’a protesto notası verdi.

TEK TARAFLI ARAŞTIRMA

Norveç gemisi Ramford Hyperion, Yunanistan’ın hesabına, Doğu Akdeniz’de Girit adasının batısı ve güneybatısında mayıs ortalarında tamamladığı bir dizi sismik araştırmalar gerçekleştirdi. Libya hükümeti, bu araştırmaların, Türkiye ile 2019 yılında imzaladığı ve BM’ye bildirilen deniz yetki sınırlarına ilişkin anlaşmada da gösterilen kıta sahanlığı bölgesi içinde yeralan sahalarda yapıldığı gerekçesiyle, Trablus’daki Yunan Büyükelçisi Nikos Garilidis’e geçen hafta bir protesto notası verdi. Yunan Dışişleri kaynakları, Libya’nın protesto notasına önümüzdeki günlerde karşılık verileceğini söylediler. Yunanistan ile Libya arasında deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşma bulunmuyor. Türkiye-Libya anlaşmasını yok hükmünde sayan Yunanistan, 2011 yılında çıkarttığı 4001 sayılı bir yasaya dayanarak, maksimalist iddialarının esas alıp tek taraflı olarak Libya ile arasında kendine göre kıta sahanlığı sınırları ile ilgili “ortak çizgi”yi belirledi. Libya, bu “ortak çizgi”yi hiçbir zaman kabul etmedi.