Libya'da Türkiye sayesinde 'siyasi çözüm'

Amerikalı Büyükelçi Norland, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) müdahalesi sayesinde Trablus’un General Halife Hafter’in eline geçmekten kurtulduğunu, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin güçlenerek siyasi çözüm için uygun bir zemin yaratıldığını kaydetti. Amerikalı diplomatın verdiği mesajlar özetle şu şekilde:

TÜRKİYE’NİN ROLÜ ÖNEMLİ

"Tarihi, analitik ve kronolojik açıdan bakıldığında Libya’da gidişatı değiştiren olay kasım ayından itibaren Wagner paralı savaşçı grubu aracılığıyla Rusya’nın varlığını dramatik şekilde artırması oldu. Wagner tarafından desteklenen Hafter’in Trablus’u ele geçirmesi an meselesiyken, Türkiye’nin askeri müdahalesi bunu önledi ve Hafter güçleri ile destekçilerinin Sirte ve Jufra’ya çekilmelerine neden oldu. Bu da siyasi müzakereler için bir olanak yarattı. Türkiye’nin Libya’da ne kadar önemli bir rol oynadığını görmek çok ilginç oldu. Daha önceki bilgilerim ışığında bu aklıma gelmezdi ama bu işi yaptığım son bir senede Türkiye’nin son derece önemli bir rol oynadığı açık.”

WAGNER’LERİ SORGULAYIN

Türkiye’nin müdahalesine yol açan güvenlik anlaşması, Wagner güçlerinin ve büyük ölçekli askeri donanımının Libya’yı tamamen istikrarsızlaştırması sonucudur. Yani, Libya’daki Türk askeri varlığından mutsuz olanlar şimdi kendilerine niçin Wagner ile ilişki kurduklarını ve Rusların konuşlanmasını neden destekledikleri sormalı. Hafter’in saldırısını destekleyenlerin Trablus’un nerdeyse Rusya destekli güçlerin eline düşmekte olduğunu ve bunun da Türk müdahalesine neden olduğunu görmeleri gerek.”

SİLAHLARDAN ARINDIRILMIŞ SİRTE

“Şu anda en temel tartışmalardan biri, önce kapsamlı çözümün sağlanıp ona göre sahada adımların atılması mı, yoksa ufak adımlar ve güven arttırıcı önlemler alınarak daha büyük siyasi konularda uzlaşmaya varılabilir mi? Bu adımlardan kastım, Sirte’nin silahsızlandırılmış bölge ilan edilmesi ve petrol üretiminin yeniden başlaması. Biz ABD olarak, krizlere neden olan Sirte konusunda ilerleme sağlanması ve bu sayede gerginliğin azaltılmasından yanayız. Sirte ve petrol üretiminin yeniden başlatılması, Ankaralı meslektaşlarımla görüştüğüm iki önemli gündem maddesiydi.”

HAFTER İLE MÜZAKERE İSTEMEZLER

ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, “Trablus kuşatmasını yaşayanların müzakere masasının öbür ucunda Hafter’i görmekten, memnun olmayacakları bir gerçek” diyerek isyancı general Halife Hafter’in Libya’daki rolüne ilişkin şunları söyledi: “Hafter, bazı askeri grupları kontrol ediyor ve siyasi süreç ilerledikçe milis güçlerin dağıtılması büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Yeni Libya güvenlik mimarisinin oluşumunda yapıcı bir rol oynamasını umut ederiz. Ama buna karar verecek olanlar Libyalılardır. Şu aralar gördüğümüz önemli dinamiklerden biri, çatışmaların önlenmesi, Hafter’in saldırısının sona ermesi ve özellikle doğuda olmak üzere yeni siyasi seslerin ortaya çıkmasıdır.”