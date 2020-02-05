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Haber Giriş: 05.02.2020 - 07:02,Son Güncelleme:/

Libya’da ‘kalıcı ateşkes’ umudu

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Libya’da ‘kalıcı ateşkes’ umudu

LİBYA’da Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) ve isyancı Halife Hafter’in gönderdiği heyetler arasında Cenevre’de süren görüşmelerde ‘kalıcı ateşkes’e yönelik umut ışığı belirdi.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, askeri komite toplantılarında ülkedeki iki tarafın da kalıcı bir ateşkesi sağlamak için ‘içten bir irade’ gösterdiğini söyledi. Libyalı tarafların, mevcut çatışmazlığın ‘tam teşekküllü ateşkese’ dönüştürülmesi konusunun müzakere edilmesi için Cenevre’de fikir birliğine vardığını açıklayan Salame, ayrı ayrı görüştüğü tarafların ‘yüz yüze’ de görüşmesi konusunda anlaşmaya varmalarını umduğunu belirtti. Türkiye ve Rusya’nın Libya’daki çatışmaların durdurulması girişimlerine teşekkür eden Salame, “Ateşkesin resmiyete dökülmesi için pek çok girişim oldu. Fakat, Hafter tarafında bu konuda isteksizlik vardı. Bu bir gerçek” dedi.

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