Libya’da ‘kalıcı ateşkes’ umudu

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, askeri komite toplantılarında ülkedeki iki tarafın da kalıcı bir ateşkesi sağlamak için ‘içten bir irade’ gösterdiğini söyledi. Libyalı tarafların, mevcut çatışmazlığın ‘tam teşekküllü ateşkese’ dönüştürülmesi konusunun müzakere edilmesi için Cenevre’de fikir birliğine vardığını açıklayan Salame, ayrı ayrı görüştüğü tarafların ‘yüz yüze’ de görüşmesi konusunda anlaşmaya varmalarını umduğunu belirtti. Türkiye ve Rusya’nın Libya’daki çatışmaların durdurulması girişimlerine teşekkür eden Salame, “Ateşkesin resmiyete dökülmesi için pek çok girişim oldu. Fakat, Hafter tarafında bu konuda isteksizlik vardı. Bu bir gerçek” dedi.