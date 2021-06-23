Libya’da çözüm için 2’nci Berlin Konferansı

Ülkedeki krize siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020’de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya’dan Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe, BM’nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ve Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanları katılıyor.

ÇAVUŞOĞLU TEMSİL EDİYOR

Mart ayında göreve gelen Libya’nın Ulusal Birlik Hükümeti’nin ilk kez katılacağı İkinci Berlin Konferansı’nda, ülkede barışı tesis etmek için kaydedilen ilerlemelerin değerlendirilmesi ve ateşkes anlaşmasında yer alan yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya’dan çekilmesi konusunun gündeme gelmesi amaçlanıyor. Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş da konferansta Libya ordusunun tek komuta altında birleştirilmesi ve ateşkes anlaşmasının etkin hale gelmesi adına ulusal uzlaşı ve ordunun birleştirilmesi girişimini gündeme getireceklerini açıkladı. Konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor