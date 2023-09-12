Libya'da acı bilanço... Ölü sayısı 3 bine ulaştı

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Libya’yı vuran Daniel Fırtınası’nda can kaybı artıyor.

Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Derna kentinde iki barajın yıkıldığı ve bölgeyi sular altında bıraktığı bildiriliyor.

Şu ana kadar cesedi bulunabilenlerin birkaç yüz civarında olduğu ifade ediliyor.

Binlerce kişinin kaybolduğu felaket sonrası yeni açıklamalarda bulunan Libya'nın doğusundaki hükümetin Sağlık Bakanı, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 3 bine ulaştığını söyledi.

KIZILHAÇ: KAYIP SAYISI 10 BİNE ULAŞTI

Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.

TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA YARDIM ELİ

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya’ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla, AFAD’ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırdık” ifadelerine yer verdi.

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2 GÜN YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etmişti.

İlk olarak Ege’de oluşan Daniel Kasırgası, Türkiye’de Marmara Bölgesi’nin batısı ve Trakya’da etkili olmuştu. 5 Eylül’de Ege ve Trakya’da etkisi olan kasırgada Türkiye’de 8, Yunanistan’da 15, Bulgaristan’da da 4 kişi öldü.

Yunanistan’da afetin yaralarını sarma çalışmaları halen devam ediyor. Tropik kasırganın Mısır’a doğru ilerlediği kaydediliyor.

Daniel Fırtınası’nın ilerleyen saatlerde Mısır'ın batısında bazı bölgeleri de vurması beklenirken, yetkililer halkı şiddetli yağış ve kötü hava koşulları konusunda uyardı.