Libya yeni yönteminden Başağa'ya suikast girişimine kınama

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Twitter hesabından Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile yayınladıkları ortak açıklamada, Başağa'ya karşı suikast girişimini şiddetle kınadıklarını duyurdu. Açıklamada, yargı ve kolluk kuvvetlerini göreve çağırarak olay ve olaya karışanlarla ilgili şeffaf ve nezih bir inceleme başlatılması çağrısı yapıldı. Menfi ve Dibeybe, olayda hayatını kaybeden kişi için başsağlığı dileklerinde bulundu. Devlet Yüksek Konseyinin yaptığı açıklamada, Canzur bölgesinde seyir halindeyken, İçişleri Bakanına yönelik ateş açılmasının kınandığı ifade edildi. Benzeri bir kınama Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'ten de geldi. Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başağa'nın 21 Şubat'ta yerel saatle 15.00 civarında Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken, seyir halindeki konvoyuna ağır silahlı bir pikaptan makineli silahlarla ateş açıldığı belirtilmişti.