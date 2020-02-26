Libya lideri: Türkiye bize olumlu cevap verdi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) nezdinde meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Türkiye’nin Libya’da bulunma nedenine ilişkin, “Bu, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin meşru hakkı olmakla beraber, egemenliği çerçevesinde halkımıza karşı vatani görevimizdir. Biz halkımızı saldırganlara karşı koruyoruz” dedi. Serrac, BM İnsan Hakları Konseyinin 43. oturumuna katılmak için geldiği İsviçre’nin Cenevre kentinde, Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

İKİ ÜLKE ARASINDA TARİHİ BAĞLAR VAR

Serrac, Türkiye’nin bazı Arap ülkeleri ve uluslararası medya tarafından eleştirilen Libya’daki varlığıyla ilgili “Türkiye ve Libya arasında tarihi, siyasi, toplumsal, ekonomik, güvenlik ve askeri ilişkiler var. Libya ve Türkiye arasındaki ilişkiler yeni değil. Türkiye ile aramızdaki ilişkilerin bütün alanlarda derin olduğunu ayrıca vurgulamak isterim ki, bu şaşılacak bir durum değildir. Biz ABD, İngiltere, İtalya ve Türkiye’ye müracaatta bulunduk. Türkiye bize olumlu geri dönüş yaptı” ifadelerini kullandı.

Kendilerinin barış taraftarı olduğunun altını çizen Serrac, “Bu savaşı biz istemedik. Hedefimiz olan sivil ve demokratik devlete ulaşmak için kendimizi savunduk. Meşru yönetime karşı yapılan darbe girişimine karşı koyduk” diye konuştu.