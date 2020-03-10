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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Lefkoşa’da BM askerleri ile arbede

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Lefkoşa’da BM askerleri ile arbede
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Kıbrıs Rum Yönetimi’nin koronavirüs bahanesiyle KKTC ile 4 sınır kapısını kapatmasıyla ilgili kriz sürüyor. Dün eylemcileri engellemek isteyen BM askerleri ile arbede çıktı.

KIBRIS Rum yönetiminin koronavirüsü bahane ederek KKTC’ye 4 sınır kapısını kapatması tansiyonu yükseltti. Dün bir grup Türk ve Rum, Lefkoşa’nın merkezinde Lokmacı barikatında 3’üncü protesto eylemlerini düzenledi, ancak bu defa karşılarında BM askerini buldu. Eylemcilerle askerler arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, ellerinde karanfillerle Rum polisinin oluşturduğu barikata ilerlemek isteyen gruba engel olundu. BM askerleri, Türk polisinin geri çekilmesini de istedi, ancak sert tepki görünce talebinden vazgeçti.

Rum lider Nikos Anastasiadis, koronavirüs önlemlerini gerekçe göstererek 10 gün önce KKTC ile 7 sınır kapısından 4’ünü tek taraflı kapattı. Ada’da Türk tarafında vakaya rastlanmazken Rum tarafında dün 2 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Bu gelişme üzerine KKTC Bakanlar Kurulu alınacak önlemleri görüşmek üzere acil toplandı.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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