Lefkoşa’da BM askerleri ile arbede

KIBRIS Rum yönetiminin koronavirüsü bahane ederek KKTC’ye 4 sınır kapısını kapatması tansiyonu yükseltti. Dün bir grup Türk ve Rum, Lefkoşa’nın merkezinde Lokmacı barikatında 3’üncü protesto eylemlerini düzenledi, ancak bu defa karşılarında BM askerini buldu. Eylemcilerle askerler arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, ellerinde karanfillerle Rum polisinin oluşturduğu barikata ilerlemek isteyen gruba engel olundu. BM askerleri, Türk polisinin geri çekilmesini de istedi, ancak sert tepki görünce talebinden vazgeçti.

Rum lider Nikos Anastasiadis, koronavirüs önlemlerini gerekçe göstererek 10 gün önce KKTC ile 7 sınır kapısından 4’ünü tek taraflı kapattı. Ada’da Türk tarafında vakaya rastlanmazken Rum tarafında dün 2 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Bu gelişme üzerine KKTC Bakanlar Kurulu alınacak önlemleri görüşmek üzere acil toplandı.