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Lavrov’dan NATO’ya ‘kırmızı çizgi’li mesaj

#Rusya#NATO#Sergey Lavrov
Lavrov’dan NATO’ya ‘kırmızı çizgi’li mesaj

NATO zirvesi arifesinde Batılı ülkelere uyarı mesajı gönderen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brüksel’deki toplantıda Ukrayna’ya barış gücü yerleştirilmesi kararı alınması durumunda Moskova’nın önceden ilan ettiği kırmızı çizgilerin aşılmış olacağını açıkladı.

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Moskova’da Uluslararası İlişkiler Üniversitesi ziyareti sırasında açıklama yapan Lavrov, “NATO karar alıp Ukrayna’ya barış gücü göndermeye kalkışırsa Rusya ile NATO arasına çatışma ortamının hazırlanmış olacağı çok iyi bilinmeli. Bu durum Rusya’nın önceden ilan ettiği kırmızı çizgilerinin aşılması anlamına gelir” dedi.

NATO ittifakında Ukrayna’ya barış gücü fikrinin özellikle Polonya tarafından gündeme getirildiğini de vurgulayan Lavrov, “Polonya bunu ileriye dönük hedefle yapıyor. Ukrayna’nın batısına NATO etiketiyle girdikten sonra buradan bir daha çıkmamayı hedefliyor. Polonya’nın ezelden beri batı Ukrayna’ya göz diktiği biliniyor” ifadesini kullandı.

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#Rusya#NATO#Sergey Lavrov

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