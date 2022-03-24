Lavrov’dan NATO’ya ‘kırmızı çizgi’li mesaj

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Moskova’da Uluslararası İlişkiler Üniversitesi ziyareti sırasında açıklama yapan Lavrov, “NATO karar alıp Ukrayna’ya barış gücü göndermeye kalkışırsa Rusya ile NATO arasına çatışma ortamının hazırlanmış olacağı çok iyi bilinmeli. Bu durum Rusya’nın önceden ilan ettiği kırmızı çizgilerinin aşılması anlamına gelir” dedi.

NATO ittifakında Ukrayna’ya barış gücü fikrinin özellikle Polonya tarafından gündeme getirildiğini de vurgulayan Lavrov, “Polonya bunu ileriye dönük hedefle yapıyor. Ukrayna’nın batısına NATO etiketiyle girdikten sonra buradan bir daha çıkmamayı hedefliyor. Polonya’nın ezelden beri batı Ukrayna’ya göz diktiği biliniyor” ifadesini kullandı.