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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA 
Haber Giriş: 08.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Lavrov’dan Esad’a destek ziyareti

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Lavrov’dan Esad’a destek ziyareti
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ABD’nin Sezar Yasası çerçevesinde Esad rejimine ekonomik yaptırımları arttırdığı bir dönemde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov bu ülkeye üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi.

7 yıl sonra ilk kez Şam’a giden Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından kabul edildi. Esad’ın koronovirüs salgını nedeniyle görüşmede maske takması ve sosyal mesafeye özen göstermesi dikkat çekti. ABD’nin ekonomik yaptırımları karşısında Esad yönetimi yine en büyük desteği Putin yönetiminden bulmayı umuyor. Lavrov’un Şam ziyareti, Cenevre’de yeni Suriye anayasasını yazma girişiminin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi açısından da önemli.

Ziyarete ilişkin Şam yönetiminden yapılan açıklamada, rejimin imzalanmış anlaşmaların uygulanması için Rus ortaklarla çalışmayı sürdürmeye kararlı olduğu ve Suriye’de Rus yatırımlarının başarılı olmasını teşvik ettiği belirtildi. Görüşmede iki ülkenin çıkarına muhtemel yeni anlaşmaların ve yaptırımların rejime yönelik etkisinin ele alındığı kaydedildi.

MOSKOVA: TÜRKİYE VE RUMLAR ARASINDA ARABULUCU OLABİLİRİZ

Kıbrıs Rum yönetimine bugün resmi ziyarette bulunmaya hazırlanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Kıbrıs Rum yönetiminin talep etmesi halinde, Doğu Akdeniz’deki egemenlik alanlarıyla ilgili arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi. Lavrov, 1960’da Türk ve Rumların ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’yle diplomatik ilişki kurmalarının 60’ıncı yıldönümü nedeniyle Kıbrıs Rum yönetimine ziyarette bulunacak. Lavrov, Rum Fileleftheros gazetesine verdiği röportajda, arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında da BM çerçevesinde Kıbrıs müzakerelerinin başlaması gerektiğini kaydetti. Lavrov yine son dönemde gündemde olan, KKTC’nin kapalı Maraş kentini açmaya yönelik hazırlıkları hakkında ise, konunun BM kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini savundu.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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