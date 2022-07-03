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Lavrov’dan Avrupa’ya: O demir perdeye dikkat etsinler

#Sergey Lavrov#Rusya#NATO
Lavrov’dan Avrupa’ya: O demir perdeye dikkat etsinler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın yeni demir perde inşa ettiğini, ancak kendilerinin de zarar görebileceği uyarısında bulundu.

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NATO üyeliğine hazırlanan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Rusya’nın sergilediği davranışlarla yeni “demir perde” olgusunu günümüzün gerçeği haline getirdiğini söylerken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Dikkat etsinler. Demir perdeyi indirirken kazara bir yerlerini sıkıştırmasınlar” yanıtını verdi.

FİN LİDER UYARDI

Haavisto, “Korkarım günümüz gerçekleri yeni tip demir perdenin inmekte olduğunu gösteriyor. Rusya’nın komşuları ve diğer Avrupa ülkelerine yönelik sergilediği davranışları tüm Avrupa güvenlik mimarisini bir anda yok etmiştir. Rusya bununla kalmayıp sorumsuzca nükleer ve kimyasal silahların kullanılmasından söz etmeye başlamıştır” açıklamasını yaptı.

Batı ile Rusya arasında yeni demir perdenin inşa edilmekte olduğunu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da kabul etti. Belarus ziyareti sırasında konuya değinen Lavrov, “Demir perde meselesine gelince. Pratikte bu perde Avrupa tarafından indirilmeye başlandı. Onlara önemli uyarıda bulunmak istiyorum. Demir perdeyi indirirken kazara bir yerlerini sıkıştırmasınlar” dedi.

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BİLGİ NOTU: Sovyetler lideri Josef Stalin’in İkinci Dünya Savaşı sonrasında yayılmacı politikaları üzerine İngiltere ve ABD’nin başını çektiği Batılı ülkeler, Moskova’ya yönelik izolasyon politikası başlatmıştı. Demir perde politikası Sovyetler Birliği’nin çöktüğü 1991 yılına kadar devam etmişti.

 

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#Sergey Lavrov#Rusya#NATO

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