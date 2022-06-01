Lavrov haftaya geliyor: Masada üç konu var

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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, askeri heyetle birlikte 8 Haziran’da Türkiye’ye gelecek. İki ülkeyi yakından ilgilendiren konuların ele alınacağı ziyarette, önceliğin tahıl koridoru oluşturulması, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye’deki gelişmeler olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un görüşmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Karadeniz’de limanlarda bekletilen buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunun 8 Haziran’da gerçekleşmesi beklenen görüşmede ele alınacağı dile getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, limanlarda bekleyen hububatın Türkiye’den açılacak koridorla pazarlara ulaşması konusu, Türkiye ile Rusya dışişleri bakanlıklarında son dönemde sürekli müzakere ediliyor. Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden olan Ukrayna’nın ihracat limanlarının kapanması ve ihracatın durma noktasına gelmesi üzerine devreye girildi. Ukrayna limanlarında ihracat için bekleyen 20 milyon tondan fazla tahıl bulunduğu iddia ediliyor.Lavrov’un Türkiye’ye yapacağı ziyarette, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakere atmosferinin yeniden oluşturulmasıyla ilgili de çaba sarf edilecek. Bu görüşmelerde, ateşkes ortamının ve liderler düzeyinde yeni bir görüşme olasılığın yaratılması için değerlendirmeler yapılacağı belirtiliyor. Bu görüşmenin Ukrayna tarafına da iletildiği, temasların Türkiye’de yürütülmesi önerisinin götürüleceği dile getirildi. Rusya Dışişleri Bakanı’nın ziyaretinde ele alınması beklenen bir başka konuyu ise Suriye’deki gelişmeler oluşturuyor. Türkiye’nin Suriye’de Tel Rıfat ve Menbiç bölgesine yönelik olası askeri harekâtı ile güvenli bölge oluşturma çalışmalarının da gündeme gelmesi bekleniyor.