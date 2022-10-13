Lavrov: ABD ile işler daha kötüye gidemez

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rossiya-24 televizyonunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD ile temastan kaçınmadığını ancak şimdiye kadar kimsenin mantıklı bir girişimde bulunmadığını belirterek şunları söyledi;

"Birilerinin bizimle görüşmek isteyip istemediğine ilişkin konuşmalar var. Biz kimseye yalvarmıyoruz. ABD daha çok kendini ikna ediyor gibi görünüyor. Temasları sürdürme konusunda şimdiye kadar yapılan hiçbir aklı başında teklifi geri çevirmedik, ama kimse böyle bir girişimde bulunmuyor"

"ABD İLE İŞLER DAHA KÖTÜYE GİDEMEZ"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin ile görüşme konusundaki isteksizliğinin küresel sorunları daha karmaşık hale getirip getirmeyeceği sorulan Lavrov "Hiç sanmıyorum. Çünkü ABD ile durum o kadar kötü noktaya geldi ki bence daha kötü olamaz" dedi.

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KREMLİN VE BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre çarşamba günü yaptığı açıklamada Başkan Biden'ın Putin ile bir görüşme yapmayı planlamadığını ancak Washington'un Moskova'nın önerilerini değerlendirmeye hazır olduğunu söylemişti. Dün Kremlin'den yapılan açıklamada ise ne ABD ne de Rusya tarafının görüşme için herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtilmişti.

BİDEN: GÖRÜŞMEK İÇİN BİR NEDEN GÖRMÜYORUM

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e yaptığı açıklamada Rusya’nın nükleer silah kullanacağını düşünmediğini belirtti ve “Şu anda görüşmek için ortada bir neden görmüyorum” demişti.

BATI'YA DİPLOMATİK TERÖR SUÇLAMASI

Lavrov bugün yaptığı bir açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler için yayınlanan kınama kararının 'Rus karşıtı' olduğunu ve 'diplomatik terör' kullanılarak elde edildiğini söyledi.



"SONUÇLARI HİÇBİR ŞEKİLDE TANIMAYACAĞIZ"



Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Akım boru hattına yönelik sabotaj iddiaları için başlatılan soruşturmaya Rusya'nın dahil edilmemesine tepki gösterdi ve "Rusya'nın dahil olmadığı soruşturmanın sonuçlarını hiçbir şekilde tanımayacağız" açıklamasında bulundu.

BM'YE BİR TEPKİ DAHA

Rusya’nın Birleşmiş Millletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, dün BM Genel Kurulu'nun Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki referandumlar sonucunda ilhakı tanımayarak kınama kararının çifte standart olduğunu belirtti. Nebenzia, bu oylamanın çözüme yönelik her türlü çabayı baltalayabilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

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BM Genel Kurulunun Ukrayna çevresindeki krize diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki her türlü çabayı baltalayabilecek bir belgeyi onayladığına dikkat çeken Nebenzia, “Karar, Batının dayattığı çirkin çifte standartlarla dolu. Gelişmekte olan ülkeleri BM Genel Kurulu'nun Ukrayna hakkındaki Rusya karşıtı kararını desteklemeye zorlamak için yapılan şantaj kampanyasına tanıklık ettik hepimiz. Neo-sömürgeciler tarafından yönlendirilen Batı’nın gelişmekte olan devletlere karşı Rusya karşıtı karar taslağını desteklemeye zorlamak için eşi görülmemiş devasa bir şantaj ve kol bükme kampanyası başlattığına tanık olduk. BM üyelerinin temsilcileri, itaatsizliğin sonuçları konusunda doğrudan ABD’liler tarafından kelimenin tam anlamıyla kuşatıldı" diye konuştu.

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Nebenzia, Rusya’nın BM Genel Kurulu'nun Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Kherson bölgelerindeki referandumlar ışığında Rusya'yı kınayan taslağın gizli oylama ile yapılmasını teklif ettiğini, ancak Arnavutluk'un prosedürün başlamasından önce açık formatlı oylama için bir teklifte bulunduğunu hatırlatırken, “Arnavutluk’un girişimi Genel Kurul tarafından onaylandı. Burada (BM'de) görev yaptığım süre boyunca asla gerçekleşmemiş olan, Genel Kurul adına bariz bir manipülasyona şahit olduk. BM tarihinde bugün olanlara benzer bir şey bulabileceğinizi sanmıyorum” diye konuştu.

BM GENEL KURUL OYLAMASI

BM Genel Kurulu, dün Rusya'nın Ukrayna’daki 4 bölgeyi yasa dışı bir şekilde topraklarına kattığına dair kınama kararını kabul etmişti. Oylamada, 143 ülke referandumlar sonucunda Rusya’nın yasadışı ilhak hamlesinin kınanması yönünde lehte oy kullanırken aralarında Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus ve Suriye’nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullandı. Çin ve Hindistan’ın aralarında olduğu 35 ülke ise çekimser kaldı.