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Latin Amerika’dan binler ABD sınırına yürüyor

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#Göçmen#ABD#Antony Blinken
Latin Amerika’dan binler ABD sınırına yürüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 07:00

Orta Amerika, Venezuela, Küba gibi ülkelerden binlerce kişinin dahil olduğu bir göç kervanı dün Meksika’nın Guatemala sınırı yakınlarındaki Tapachula kentinden hareket ederek ABD sınırına doğru ilerlemeye başladı.

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Göçmen hareketi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ülkeye giriş yapmak isteyen göçmen akınını kontrol altına almak amacıyla yeni anlaşmalar yapmak üzere 27 Aralık’ta Meksika başkentinde yapacağı temaslardan önce gerçekleşti. Yaklaşık 7 bin göçmenin arasında Latin Amerika ülkelerinden gelenlerin yanı sıra Pakistan, Bangladeş, Ülkenin güney sınırında yakalanan kaçak göçmen sayısı son iki yılda da ikişer milyonu aşarken, yalnızca bu yılın eylül ayında 200 binden fazla kaçak göçmen yakalandı.

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#Göçmen#ABD#Antony Blinken

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