Latin Amerika’dan binler ABD sınırına yürüyor

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Göçmen hareketi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ülkeye giriş yapmak isteyen göçmen akınını kontrol altına almak amacıyla yeni anlaşmalar yapmak üzere 27 Aralık’ta Meksika başkentinde yapacağı temaslardan önce gerçekleşti. Yaklaşık 7 bin göçmenin arasında Latin Amerika ülkelerinden gelenlerin yanı sıra Pakistan, Bangladeş, Ülkenin güney sınırında yakalanan kaçak göçmen sayısı son iki yılda da ikişer milyonu aşarken, yalnızca bu yılın eylül ayında 200 binden fazla kaçak göçmen yakalandı.