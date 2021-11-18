Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo#Asgari Ücret
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
Nini Rumları çıldırttı Nefret mesajları yağdırdılarNini Rumları çıldırttı! Nefret mesajları yağdırdılar#Nihayet Elibol
ABDden korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandıABD'den korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandı#ABD
Sezai Karakoç’un benim için 7 anlamıSezai Karakoç’un benim için 7 anlamı#Sezai Karakoç
F-35 paniği... Zamana karşı yarışF-35 paniği... Zamana karşı yarış!#F35
Alec Baldwin olayında kan donduran gelişme... Ve o isim konuştuAlec Baldwin olayında kan donduran gelişme... Ve o isim konuştu#Alec Baldwin
Gece yarısı tırmandı Altın fiyatlarında yeni rekorGece yarısı tırmandı! Altın fiyatlarında yeni rekor#Altın
Fenerbahçe öncesi yıkım, bomba iddia Muslera...Fenerbahçe öncesi yıkım, bomba iddia! Muslera...#Muslera
Meteoroloji duyurdu: İstanbul dahil 11 kent için uyarıMeteoroloji duyurdu: İstanbul dahil 11 kent için uyarı#Meteoroloji
Kılıçdaroğlu, Akşener’i neden ziyaret ettiKılıçdaroğlu, Akşener’i neden ziyaret etti?#Lütfü Türkkan
Dikkat: Sınırı aşan daha yüksek fatura ödeyecek Yeni yasa teklifi MeclisteDikkat: Sınırı aşan daha yüksek fatura ödeyecek! Yeni yasa teklifi Meclis'te#Elektrik Faturası
İkinci bebek için gün sayıyorlar... Cinsiyet belli oldu muİkinci bebek için gün sayıyorlar... Cinsiyet belli oldu mu?#Kenan İmirzalıoğlu
Ebru Şallı’nın eşine hapis cezasıEbru Şallı’nın eşine hapis cezası!#Uğur Akkuş
HABERLERDünya Haberleri

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 373, Meksika'da 332, Kolombiya'da 47, Arjantin'de 19 ve Peru'da 17 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 373 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 611 bin 851’e yükseldi, 11 bin 977 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 977 bin 661’e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 194 bin 900 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 332 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 836 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 291 bin 573, vaka sayısı 3 milyon 851 bin 79, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 214 bin 630 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Haberin Devamı

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 912’ye çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 257 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 38 bin 544’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 879 bin 456’ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 313’e, 1553 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 310 bin 334’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 175 bin 526’ya ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi ve 783 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 218 bin 202'ye, can kaybı sayısı 200 bin 741'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 198 bin 39'a yükseldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret