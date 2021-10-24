Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararıMahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı#Hediye Kartı
Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne olduBir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?#Cinayet
Escobardan sonraki en büyük darbe Otoniel yakalandı...Escobar'dan sonraki en büyük darbe! Otoniel yakalandı...#Otoniel
Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı’Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı?’#Tuncay Sonel
10 ‘istenmeyen adam’ emri10 ‘istenmeyen adam’ emri#İstenmeyen Adam
Kilometre oyununa savcı yanıtı Hatalısın... SMS ile sorsaydınKilometre oyununa savcı yanıtı! 'Hatalısın... SMS ile sorsaydın'#2. El Otomobil
Dev derbi öncesi akıl oyunları Sergen Yalçın ve Fatih Terim...Dev derbi öncesi akıl oyunları! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...#Beşiktaş
Japon mafyası yakuzada emeklilik zor... Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruzJapon mafyası 'yakuza'da emeklilik zor... 'Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruz'#Yakuza
Türkiye’nin Greta’sıTürkiye’nin Greta’sı#Seren Anaçoğlu
Yemeklerimi bir tek annem beğenmez'Yemeklerimi bir tek annem beğenmez!'#Somer Sivrioğlu
Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedimMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim#Merve İldiniz
Belçim Bilgin: ‘Hayat tek bir renkten ibaret olamaz... Bazen aydınlık bazen karanlığız...’Belçim Bilgin: ‘Hayat tek bir renkten ibaret olamaz... Bazen aydınlık bazen karanlığız...’#Belçim Bilgin
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandıÜnlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı#Ayberk Pekcan
Korkunç kaza 5 kişi hayatını kaybettiKorkunç kaza! 5 kişi hayatını kaybetti#Kamyon
Okan Bayülgen yakında ‘Dünya düz’ derse şaşırmamOkan Bayülgen yakında ‘Dünya düz’ derse şaşırmam!#Okan Bayülgen
HABERLERDünya Haberleri

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 318, Meksika'da 306, Kolombiya'da 38, Arjantin'de 4, Peru'da 7 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 318 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 605 bin 457’ye yükseldi, 11 bin 716 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 723 bin 559’a çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 895 bin 886 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 306 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 452 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 286 bin 259, vaka sayısı 3 milyon 781 bin 661, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 141 bin 129 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Haberin Devamı

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 32’ye çıktı.

Son 24 saatte 1660 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 989 bin 681’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 833 bin 552'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 115 bin 823’e, 908 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 279 bin 818’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 145 bin 609'a ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi ve 514 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 195 bin 101'e, can kaybı sayısı 200 bin 19'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 173 bin 324'e yükseldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya

BAKMADAN GEÇME!

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedim

Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!