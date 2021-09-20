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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 244, Meksika'da 200, Kolombiya'da 35, Arjantin'de 61, Şili'de 20 ve Guatemala'da 41 kişi hayatını kaybetti.

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 244 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 590 bin 752'ye, 9 bin 458 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 21 milyon 253 bin 273'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 280 bin 294 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 200 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 983 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 271 bin 503, vaka sayısı 3 milyon 569 bin 677, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 924 bin 904 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 895'e çıktı.

Son 24 saatte 1813 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 941 bin 64'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 779 bin 552'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 114 bin 428'e 622 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 239 bin 232'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 96 bin 283'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 359'a çıktı.

Vaka sayısı 475 artışla 1 milyon 647 bin 469, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 603 bin 934 olarak kayıtlara geçti.

GUATEMALA

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Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 41 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 40'a, vaka sayısı da 834 artışla 529 bin 422'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 478 bin 671 kişi sağlığına kavuştu.

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#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya