Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 398, Meksika'da 272, Arjantin'de 532, Kolombiya'da 514, Peru'da 164, Şili’de 39, Ekvador’da 85, Bolivya'da 102, Paraguay’da 110, Honduras'ta 30 ve Uruguay'da 49 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 398 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 454 bin 429’a, 80 bin 486 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 274 bin 695’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 226 bin 875 vaka ve 109 bin 241 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 733 bin 987 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 272 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 932 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 222 bin 232’ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 402 bin 722’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 919 bin 821’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 532 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 75 bin 588’e, 35 bin 399 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 622 bin 135’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 181 bin 288 olarak açıklandı.

Arjantin "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 514 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 86 bin 180’e çıktı.

Son 24 saatte 23 bin 487 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 294 bin 101’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 78 bin 965’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 164 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 321 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 937 bin 245'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 62 bin 674'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 887 bin 133'e yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 28 bin 624'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 176 artışla 1 milyon 344 bin 618’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 277 bin 19’a ulaştı.

EKVADOR

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 85 artarak 20 bin 312’ye, vaka sayısı da 1064 artışla 421 bin 231’e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 366 bin 425 kişi de iyileşti.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 102 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 213 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 358 bin 562'ye, virüse bağlı can kaybı 14 bin 226'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 286 bin 644'e çıktı.

PARAGUAY

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 307 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 342 bin 221’e, can kaybı sayısı 8 bin 701’e, sağlığına kavuşanların sayısı 281 bin 562’ye çıktı.

HONDURAS

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti ve 1007 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 234 bin 923'e, can kaybı sayısı 6 bin 240'a, sağlığına kavuşanların sayısı 84 bin 6'ya çıktı.

URUGUAY

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 49 artarak 4 bin 22'ye, vaka sayısı 4 bin 586 artışla 276 bin 435'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 236 bin 292 kişi iyileşti.

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