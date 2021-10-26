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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgını

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgını

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 160, Meksika'da 150, Kolombiya'da 32, Arjantin'de 25, Peru'da 13, Şili'de 16 ve Guatemala'da 48 kişi hayatını kaybetti.

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 160 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 605 bin 804’e yükseldi, 5 bin 797 yeni vakanın görüldüğü ülkede, toplam vaka sayısı da 21 milyon 735 bin 560’a çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 922 bin 633 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 150 kişi yaşamını yitirdi, 1121 yeni vaka tespit edildi.

Salgın nedeniyle ülkede toplam can kaybı sayısı 286 bin 496, vaka sayısı 3 milyon 784 bin 448, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 149 bin 529 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 99’a çıktı.

Son 24 saatte 1536 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 992 bin 586’ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 836 bin 288’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda yer alıyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 115 bin 851’e, 1227 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 281 bin 585’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 148 bin 62’ye ulaştı.

Arjantin, en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi ve 152 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 196 bin 259'a, can kaybı sayısı 200 bin 83'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 174 bin 561'e yükseldi.

ŞİLİ

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Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 685'e çıktı.

Vaka sayısı 1623 artışla 1 milyon 683 bin 451, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 632 bin 77 olarak kayıtlara geçti.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 14 bin 748'e, vaka sayısı 59 artışla 595 bin 67'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 572 bin 800 kişi sağlığına kavuştu.

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#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya

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