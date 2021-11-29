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La Palma’da yanardağ kâbusu bitmiyor!

#La Palma#Yanardağ Patlaması#İspanya
La Palma’da yanardağ kâbusu bitmiyor

İspanya'da yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den beri aktif olan yanardağdan lav akışı sürüyor. Uzmanların yanardağın faaliyetinin uzun süreceği uyarısı doğru çıkarken bölgede yaşayanlar kâbus gibi günler yaşamaya devam ediyor. Yanardağda yeni lav çatlakları oluşurken lavla denize akmaya devam ediyor.

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Kanarya Adaları’na bağlı La Palma Adası’ndaki aktif yanardağda yeni lav çatlakları oluştu. İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü yeni çatlaklarla birlikte yanardağdan dakikada 6 metre lav aktığını ifade etti.

İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü dün yanardağla ilgili gelişmeleri içeren son açıklamasında, yeni lav çatlakların oluştuğunu ifade etti. Yanardağ’dan akan lavın yeni çatlaklarla dakikada 6 metre ilerlediğini belirten yetkililer, 10 haftalık süreçte en azından 11 yeni lav akışı tespit edildiğini ifade etti.    

La Palma’da yanardağ kâbusu bitmiyor

11 koldan akan lavlar, şimdiye kadar binlerce evi ve yüzlerce hektarlık tarım arazisini küle çevirdi.

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planlama Kurumu, geçen hafta hava kirliliğinin artması ve gaz yayılımından dolayı halka zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması, pencere ve kapıları kapalı tutması tavsiyesinde bulunmuştu.

 

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#La Palma#Yanardağ Patlaması#İspanya

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