La Palma’da yanardağ kâbusu bitmiyor!

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Kanarya Adaları’na bağlı La Palma Adası’ndaki aktif yanardağda yeni lav çatlakları oluştu. İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü yeni çatlaklarla birlikte yanardağdan dakikada 6 metre lav aktığını ifade etti.



İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü dün yanardağla ilgili gelişmeleri içeren son açıklamasında, yeni lav çatlakların oluştuğunu ifade etti. Yanardağ’dan akan lavın yeni çatlaklarla dakikada 6 metre ilerlediğini belirten yetkililer, 10 haftalık süreçte en azından 11 yeni lav akışı tespit edildiğini ifade etti.

11 koldan akan lavlar, şimdiye kadar binlerce evi ve yüzlerce hektarlık tarım arazisini küle çevirdi.

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planlama Kurumu, geçen hafta hava kirliliğinin artması ve gaz yayılımından dolayı halka zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması, pencere ve kapıları kapalı tutması tavsiyesinde bulunmuştu.