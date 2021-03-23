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Dünya
Haber Giriş: 23.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kylie Jenner’a bağış tepkisi

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Kylie Jenner’a bağış tepkisi

KOZMETİK milyoneri Kylie Jenner’ın (23), trafik kazası geçiren makyözü Samuel Rauda’nın 120 bin dolar tutan tedavi masraflarını karşılamak yerine yardım kampanyasına bağış çağrısı yapması büyük tepki çekti.

Ünlülerin makyözü olarak bilinen Samuel Rauda’nın ailesi, ameliyat için gerekli olan parayı ödeyemeyeceklerini açıklayarak bir yardım kampanyası başlatınca, ‘kendi servetini edinen en genç milyarder’ olan Jenner, yalnızca 5 bin dolar bağışta bulundu.

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