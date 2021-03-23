Kylie Jenner’a bağış tepkisi

Ünlülerin makyözü olarak bilinen Samuel Rauda’nın ailesi, ameliyat için gerekli olan parayı ödeyemeyeceklerini açıklayarak bir yardım kampanyası başlatınca, ‘kendi servetini edinen en genç milyarder’ olan Jenner, yalnızca 5 bin dolar bağışta bulundu.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara