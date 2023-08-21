Kuzey yarımküre alev alev

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Bu yaz kuzey yarımkürede sıcaklık rekorları kırılırken, birçok ülke orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Son olarak İspanya’nın turistik Kanarya Adaları’ndan Tenerife’de hafta başında başlayan yangınlar sebebiyle 10 yerleşim yerinden toplam 12 bin kişi tahliye edildi. 70 km’lik alana yayılan ve 8 bin 400 hektardan fazla alanı küle çeviren alevler, adanın üzerinde kalın bir duman tabakası oluşturdu. Yetkililer insanlara evlerinden çıkmama çağrısında bulundu. Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, tahliyelerin devam edeceğini açıklarken şimdiye dek yalnızca yüzde 20’si kontrol altına alınan yangınlara 500 kişilik ekip ve 23 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor.

DEDEAĞAÇ’TA BÜYÜK YANGIN

Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara hududunu oluşturan Meriç Nehri’nin Yunan tarafında bulunan Farecik (Ferres) kasabası yakınında cumartesi günü başlayan ve binlerce dönüm araziyi küle çeviren orman yangını, tüm çabalara rağmen dün de kontrol altına alınamadı. Yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. Bölgedeki şiddetli rüzgârın etkisiyle Dedeağaç şehrine doğru geniş bir alana yayılan yangından dolayı14 yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlerin Dedeağaç Havaalanı’na yaklaşmasını önlemek amacıyla hendekler kazıldı. Şehrin sakinlerine dışarı çıkmamaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısı yapıldı. Dedeağaç-İpsala arasındaki karayolu çeşitli araçlarla ulaşıma kapatıldı. Yangın söndürme çalışmalarına, 176 itfaiyeci, 48 itfaiye aracı, 11 uçak ve 5 helikopter katılıyor.

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KANADA’DA TURİSTLERİN YANGIN FOTOĞRAFI MERAKI

Kanada’da British Columbia bölgesinde çıkan ve kontrol altına alınamayan orman yangınları sebebiyle OHAL ilan edilirken, yerel yetkililer yangın bölgesinde dron uçurup fotoğraf çekmeye çalışan turistleri uyarmak zorunda kaldı. Yangınları görmeye çalışan turistlerin ekiplerin çalışmalarına engel olduğunu belirten British Columbia Orman Bakanı Bruce Ralston, “Dronlar, yangınlarla mücadele eden hava ekiplerimiz için önemli bir tehlike oluşturuyor. Şimdi yangınların fotoğraflarını çekmenin zamanı değil. Bu sadece sorumsuzca değil, aynı zamanda yasa dışı” dedi. Ralston ayrıca insanlardan yangın uçaklarının su doldurmak için kullandıkları göllerden uzak durmalarını istedi.