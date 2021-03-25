Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne Balistik Füze!

Kuzey Kore, ABD'de yönetimin değişmesinin ardından yaptığı ilk füze denemesiyle dikkatleri tekrar üzerine çekmeyi başardı. Japonya, bugün sabah saatlerinde fırlatılan balistik füzelerin parçalarının karasularına düşmediğini duyurdu.

ABD Asya Pasifik Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Kuzey Kore'nin gizli silah programının, komşuları ve uluslararası kamuoyu için oluşturduğu tehdidi gözler önüne serdiği" ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Pyongyang'ın son denemesiyle ilgili henüz açıklama yapmazken Biden, Kuzey Kore'nin hafta sonundaki denemesini bir provokasyon olarak görmediğini söylemiş ve "Her zamanki işleri" demişti.

BM Güvenlik Konseyi kararları Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemesi yapmasına yasak getirmiyor.

ABD, geçen hafta, Malezya'nın sınır ettiği bir Kuzey Koreli iş insanını gözaltına almıştı. Mun Chol Myung, ABD mali sistemi üzerinden kara para aklayarak Kuzey Kore'ye içki ve tütün gibi maddeler temin etmekle suçlanıyor.

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