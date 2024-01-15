Kuzey Kore'den hipersonik füze denemesi

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Kuzey Kore tarafından dün gerçekleştirilen ve Güney Kore ile Japonya’nın tepkisine neden olan son füze denemesine ilişkin resmi açıklama geldi.

Pyongyang’dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore Füze İdaresi’nin hipersonik savaş başlığı taşıyan katı yakıtlı bir orta menzilli balistik füzeyi (IRBM) başarıyla test ettiği bildirildi. Açıklamada, denemenin amacının hipersonik manevra kabiliyetine sahip savaş başlığının özelliklerini ve çok kademeli yüksek itiş gücüne sahip yeni katı yakıtlı motorların güvenilirliğini doğrulamak olduğu kaydedildi. Test atışının komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı vurgulanırken, füzenin uçuş mesafesi ve irtifası hakkında bilgi verilmedi.

Kuzey Kore dün Japon Denizi istikametine doğru yeni bir balistik füze ateşlemişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 14.55’te fırlatılan füzenin yaklaşık bin kilometre yol kat ettiği duyurulmuştu. Japonya hükümeti ise Pyongyang'ın 2024 yılındaki ilk füze testi olarak kayıtlara geçen denemesini doğrulamış ve füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtmişti.



JAPONYA'DAN AÇIKLAMA

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Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “14 Ocak saat 14.53 sularında Kuzey Kore iç kesimlerinden kuzeydoğuya doğru bir balistik füze ateşledi. Şu anda ayrıntılar analiz ediliyor olsa da fırlatılan balistik füzenin maksimum irtifası yaklaşık 50 kilometre veya daha fazla olup, yaklaşık 500 kilometre uçmuş Kore Yarımadası'nın doğu kıyısı yakınlarındaki Japon Denizi'ne düşmüştür” denildi.

“KUZEY KORE’NİN EYLEMLERİ BARIŞI TEHDİT ETMEKTEDİR”

Bakanlık, Kuzey Kore’nin füze denemelerinin uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirterek, “Kuzey Kore'nin tekrar eden balistik füze denemeleri da dâhil olmak üzere eylemleri, Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit etmektedir. Ayrıca, bu tür balistik füze fırlatmaları ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekte ve ulusal güvenliği ilgilendiren ciddi bir mesele teşkil etmektedir. Japonya Kuzey Kore'yi güçlü bir şekilde protesto etmiş ve şiddetle kınamıştır” dedi.