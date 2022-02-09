Kuzey Kore'den gerilimi artıracak açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecekRusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?#RUSYA
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Bir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktıBir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı#Tenis
Bakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mıBakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı?#Fatih Dönmez
İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme Tolga Daşkıran beraat ettiİkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tolga Daşkıran beraat etti#Eskişehir
21 kişi mahsur kalmıştı 16 saat sonra güzel haber21 kişi mahsur kalmıştı! 16 saat sonra güzel haber#Kazdağları
Mekanik ağaçlar dünyayı kurtarabilir miMekanik ağaçlar dünyayı kurtarabilir mi?#İklim Krizi
Ukraynaya sunulan tek yol Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasınUkrayna'ya sunulan tek yol! 'Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasın'#RUSYA
Otomotiv devinde kriz büyüyor Hem kazancı hem satış beklentileri düştüOtomotiv devinde kriz büyüyor! Hem kazancı hem satış beklentileri düştü#Toyota
Aşı olanın yüzü gülecek... İki milyon dolar ödülAşı olanın yüzü gülecek... İki milyon dolar ödül! #Maryland
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralıKolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı#Kolombiya
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Koyun değil keçi ol dedi... En büyük vurgunu yaptı'Koyun değil keçi ol!' dedi... En büyük vurgunu yaptı#Bitcoin
İstanbulun göbeğinde kan donduran anlar Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadıİstanbul'un göbeğinde kan donduran anlar! Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadı#İstanbul
HABERLERDünya Haberleri

Kuzey Kore'den gerilimi artıracak açıklama

#Kuzey Kore#ABD#Dünya
Kuzey Koreden gerilimi artıracak açıklama

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, "Birçok ülkenin boyun eğme ve körü körüne itaatle ABD ile uğraşarak zaman kaybettiği günümüz dünyasında ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var" denildi.

Haberin Devamı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından gerilimi arttıracak bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Birçok ülkenin boyun eğme ve körü körüne itaatle ABD ile uğraşarak zaman kaybettiği günümüz dünyasında, bu gezegende ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var. Dünyada 200'den fazla ülke var, ancak sadece birkaçında hidrojen bombaları, kıtalararası balistik füzeler ve hipersonik füzeler var" ifadeleri kullanıldı. Sert mesaj verilen açıklamada, yılbaşından bu yana gerçekleştirilen füze testleri ise "olağanüstü başarılı" olarak nitelendirildi ve "savaş caydırıcılığının" güçlendirildiği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Kuzey Kore'ye yönelik karşı düşmanca bir niyet olmadığını belirtti ve yeniden diyalog çağrısında bulundu. Sözcü Pyongyang yönetimini "uluslararası barış, güvenlik ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi için bir tehdit" olarak gördüğünü ifade etti.

Haberin Devamı

1 YADA 7 FÜZE DENEMESİ

Kuzey Kore Ocak ayı başından bu yana 7 kez hipersonik füze, taktik güdümlü füze ve seyir füzesi denemeleri gerçekleştirmişti. İlk olarak 5 ve 11 Ocak'ta geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzeleri deneyen Pyongyang, 14 Ocak'ta ise demiryolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olarak 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulamıştı.

17 Ocak'ta 2 taktik güdümlü füze daha ateşleyen Kuzey Kore yönetimi, 25 Ocak'ta ise seyir füzelerini test etmişti. 28 Ocak'ta 2 taktik güdümlü füzenin daha başarılı şekilde test edildiğini duyuran Pyongyang, son olarak 30 Ocak'ta orta-uzun menzilli bir balistik füze olan Hwasong-12'yi başarılı bir şekilde test etmişti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Kore#ABD#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları