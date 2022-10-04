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Kuzey Kore'den bir balistik füze denemesi daha! Japonya alarma geçti...

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#Kuzey Kore#Balistik Füze#Japonya
Kuzey Koreden bir balistik füze denemesi daha Japonya alarma geçti...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 02:38

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore, tanımlanamayan bir balistik füzeyi doğuya doğru fırlattı" denildi.

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Güney Kore ABD ile askeri tatbikatları hızlandırırken Kuzey Kore, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın silah testlerinin bir parçası olarak tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığını söyledi.

GEMİLER İÇİN "DÜŞEN NESNELERE YAKLAŞMAYIN" UYARISI

Japonya sahil güvenliği de, şüpheli bir Kuzey Kore balistik füzesinin fırlatıldığını doğrulayarak, denize düşmüş olabileceğini belirtip gemileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada, "Balistik füze denize düşmüş gibi görünüyor. Be sebeple düşen nesnelere yaklaşmayın" denildi.

İKİ BÖLGEDE TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin ardından Japonya'nın bazı bölgelerinde alarm verildi. Acil çağrıda, "Lütfen binaları tahliye edin" denildi. Ulusal yayın kuruluşu NHK, uyarının ülkenin iki kuzey bölgesi için geçerli olduğunu söyledi.

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Nükleer silahlara da sahip Kuzey Kore, geçen hafta dört kez kısa menzilli balistik füze denemesi de dahil olmak üzere bu yıl rekor düzeyde test gerçekleştirdi.

 

 

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#Kuzey Kore#Balistik Füze#Japonya

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