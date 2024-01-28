Kuzey Kore vazgeçmiyor! Birden fazla seyir füzesi fırlatıldı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore bu kez seyir füzesi denemesi gerçekleştirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın birden çok seyir füzesi fırlattığı bildirildi.



Atışların yerel saatle 08.00 sıralarında ülkenin doğu kıyısındaki Shinpo Limanı açıklarındaki sularda gerçekleştirildiği kaydedilirken, füzelerin menzili ve irtifası gibi detaylara ilişkin bilgi verilmedi. Güney Kore ordusunun takip ve değerlendirme faaliyetlerine etkin bir şekilde devam ettiği ve Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı ABD ile koordinasyonu sürdüreceği vurgulandı.



Bu son deneme, geçtiğimiz Çarşamba günü Pulhwasal-3-31 adlı yeni stratejik seyir füzesini test eden Pyongyang'ın bu yılki ikinci seyir füzesi denemesi olarak kayıtlara geçti.

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SİLAH PROGRAMINA HIZ VERDİ



ABD, Güney Kore ve Japonya’nın bu ay Kore Yarımadası yakınlarında gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatına misilleme olarak su altı nükleer saldırı aracı Haeil-5-23 test ettiğini duyuran Kuzey Kore, 14 Ocak'ta ise hipersonik savaş başlığı taşıyan katı yakıtlı bir orta menzilli balistik füzeyi (IRBM) denediğini açıklamıştı. Gelişmelerin ardından ABD hükümeti Pyongyang’a diplomasiye dönme çağrısı yapmıştı.