Kuzey Kore Rusya'ya silah desteği suçlamasına yanıt verdi

Haberin Devamı

Yalanma geçtiğimiz hafta yaşanan uzun ve orta menzilli balistik füze denemeleri ardından yaşanan tansiyon sonrasında geldi. Bölge suları yapılan açıklama ardından yeniden ısındı. Kuzey Kore yaptığı açıklamada eğer isterse Güney Kore ve ABD hedeflerini “acımasızca” vurabileceğini söyledi

Kısa süre önce ABD, Kuzey Kore'yi, Ukrayna'da Rus Ordusu’na top mermisi gibi Sovyet döneminden kalma mühimmat tedarik etmekle suçlamıştı. Kuzey Kore’den gelen sert yanıt dünya gündemine oturdu.

UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞASINDA KUZEY KORELİ İŞÇİLER

Raporlar Pyongyang yönetiminin, Rusya ile daha fazla yakınlaştığını ve Ukrayna’da savaştan zarar gören bölgelerin yeniden inşası için işçi göndermek istediğini ortaya koydu.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin daha sofistike silah sistemleri peşinde koşarken, Rusya’dan roket yakıtı ve askeri yeteneklerini geliştirmek için gereken teknoloji transferlere istekli olduğunu belirtiyor. Kuzey Kore, en büyük ticaret ortağı olan Çin ile beş aylık bir aradan sonra yük treni hizmetini yeniden başlattı

Haberin Devamı

PUTİN'DEN KIM'E SAFKAN AT HEDİYESİ

Rusya tarafı geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore ile demiryolu ulaşımını tekrar açtığı ve ilk tren seferinde Pyongyang yönetimine 30 safkan yarış atı gönderdiğini duyurmuştu. İkinci tren seferinde ise ilaç gönderileceği belirtildi. Söz konusu demiryolu anlaşmasının iki ülke arasında artan yakınlaşmanın bir sonucu olduğu söylendi.

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA'YA SİLAH GÖNDERİYORLAR

Geçen hafta ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Kuzey Kore'yi gizlice Rusya'ya "önemli sayıda" mühimmat sevkiyatı yapmakla suçlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kuzey Kore’nin Orta Doğu veya Kuzey Afrika'daki ülkelere de silah gönderildiğini göstererek transfer yolunu gizlemeye çalıştığına inandığını söyledi.

"RUSYA İLE SİLAH ANLAŞMAMIZ YOK"

Kuzey Kore askeri kaynaklarından yapılan açıklamada, "ABD'nin bu tür hareketlerini uluslararası arenadaki imajımızı zedelemeye yönelik düşmanca girişiminin bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi:

Öte yandan açıklamanın devamında, "Rusya ile hiçbir zaman 'silahlı anlaşmamız' olmadığını ve gelecekte de böyle bir planımız olmadığını bir kez daha netleştiriyoruz." vurgusu yapıldı.