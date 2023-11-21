Kuzey Kore, Dünya yörüngesine casus uydusu gönderdi! 3’üncü denemede başardılar

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Kuzey Kore, 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yörüngeye casus uydusu göndereceğini açıklamasının ardından fırlatmayı gerçekleştirdi. Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uydunun Dünya yörüngesine başarılı şekilde gönderildiği bildirildi. Kuzey Kore, casus uydusunun Sohae Uydu Fırlatma Tesisi’nden yerel saatle 10.42'de fırlatıldığını ve 10.54'te uydunun yörüngeye girdiğini açıkladı.

Açıklamada, yakın gelecekte Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri’nin gözetleme kabiliyetlerinin güvence altına alınması için birden fazla casus uydunun yörüngeye gönderileceği bildirildi.

Güney Kore ve Japonya, fırlatmayı doğrularken, söz konusu uydunun yörüngeye yerleştirilip yerleştirilmediğini henüz doğrulayamadıklarını belirtti.

RUSYA’NIN YARDIM SÖZÜ SONRASI İLK FIRLATMA

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Kuzey Kore geçtiğimiz mayıs ve ağustos aylarında casus uydu fırlatma girişiminde 2 kez başarısız olmuştu. Son fırlatma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a eylül ayındaki Rusya ziyarete sırasında Kuzey Kore’ye uydu yapımında yardımcı olma sözü vermesinin ardından gerçekleşti.