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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 16:32,Son Güncelleme:/

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vaka sayısı 80'e yükseldi

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Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vaka sayısı 80'e yükseldi
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Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 80'e yükseldiğini duyurdu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, ülkede görülen yeni tip koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 8 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Bu vakalarla, Kuveyt'te Kovid-19 görülen kişi sayısının 80'e çıktığını ifade eden Sened, 5 kişinin sağlığına kavuştuğunu, 75 kişinin tedavi altında olduğunu kaydetti.

Kuveyt'te daha önce koronavirüs vaka sayısı 72 olarak açıklanmış, 5 kişinin sağlığına kavuştuğu duyurulmuştu.

 

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