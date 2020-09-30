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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 12:22 | Son Güncelleme:

Kuveyt'in yeni emiri olan Şeyh Nevvaf yemin etti

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Kuveyt'in yeni emiri olan Şeyh Nevvaf yemin etti
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Kuveyt'te Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ülkenin yeni emiri olarak yemin ederek görevine başladı.

Kuveyt'te Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ülkenin yeni emiri olarak yemin ederek görevine başladı.

Kuveyt resmi televizyonuna göre, Şeyh Nevvaf, Ulusal Meclis önünde, yasama ve yürütme makamlarının başkanları ve üyeleri ile ülkenin ileri gelenleri huzurunda Kuveyt'in yeni emiri olarak yemin etti.

Nevvaf, törenle birlikte ülkenin yeni emiri olarak görevine resmen başladı.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, dün Bakanlar Kurulu, 14 yıldır Veliaht Prens olan Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Kuveyt Emiri olduğunu duyurmuştu.

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