Kurana el basıp yemin eden polisin hikâyesi

ESKİŞEHİR’de doğan ve küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD’ye giden İbrahim Mike Bayçora (60), 150 bin nüfuslu Paterson şehrinde büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada okuyan Bayçora, Boston Üniversitesi’nde işletme, Rutgers Üniversitesi’nde de kimya mühendisliği alanında diploma aldı. Takvimler 1988 yılını gösterdiğinde, Bayçora, yıllar sonra emniyet müdürü olarak başına geçeceği Paterson Polis Teşkilatı’na katıldı. 32 yıldır Paterson Emniyeti’nde görev yapan Bayçora’nın, Jonathan ve Edward adından iki oğlu, Gabriela adında da bir üvey kızı bulunuyor.

İbrahim Mike Bayçora’nın bu göreve gelmesi, ABD ve bölgedeki Türk topluluğu için bir dönüm noktası. Çünkü ABD’de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletine bağlı Paterson şehrine, ilk kez Türk ve Müslüman kökenli bir emniyet müdürü atandı. Amerikan milli marşı ve dua ile başlayan yemin töreninde Bayçora, kendi inancına uygun bir şekilde Kuran-ı Kerim’e el bastı. Törene Türk temsilcilerin yanı sıra, New York ve New Jersey’de yaşayan Türkler, Paterson yönetiminden üst düzey yetkililer ve Bayçora’nın ailesi ile yakınları katıldı. Törende konuşan Bayçora, çok çalışan herkesin başarıya ulaşacağı iddiasındaki ‘Amerikan Rüyası’nı gerçekleştirdiğini söyleyerek “Amerikan rüyasının canlı kanıtıyım” dedi.

TÜM GÖÇMENLERİN ZAFERİ

İlk konuşmasında, sokaklarda daha çok polis memuru görevlendireceğini belirten İbrahim Mike Bayçora, suçla mücadelede teknolojinin kullanımını arttıracağını söyledi. Törende konuşan Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh ise görevlendirmeyi ‘tarihi’ olarak niteledi ve “Bu ABD’nin zaferidir. Bu Paterson’un zaferidir. Bu ABD’ye gelip burasını yurdu kabul eden her göçmenin zaferidir” dedi.

TÜRKLER GURUR DUYUYOR

New Jersey yerel basınından North Jersey, yemin töreni sonrası Bayçora’yı tebrik etmek için sırada bekleyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğunu yazdı. North Jersey’e konuşan Paterson’ın Türk kökenli sakinlerinden Yunus Cont, “(Türk) Topluluğumuz mutlu” ifadelerini kullandı. Paterson’a 1964 yılında göç eden Susan Demircan ise böyle önemli bir göreve bir Türk’ün geleceğini hiç düşünmediğini belirterek, “Bence bu, topluluğumuzun (ABD’ye) bağlılığının ve sadakatinin anlaşıldığını gösteriyor” dedi. Türk -Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ali Koçak da, “Bunun olduğunu görmek gurur verici” diye konuştu.

TÜRK EMNİYETİNDEN BAŞARI MESAJI

EMNİYET Genel Müdürlüğü, New Jersey eyaletinin Paterson şehrine emniyet müdürü olan İbrahim Mike Bayçora’ya yeni görevinde başarı diledi. Genel Müdürlük’ün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “Türk Polis Teşkilatı olarak, Kuran-ı Kerim’e el basarak göreve başlayan Emniyet Müdürü İbrahim Bayçora’ya görevinde başarılar diliyoruz” denildi.