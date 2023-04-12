Kül bulutu hayatı felç etti! Okullar tatil edildi, musluklardan çamur akıyor...

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Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda yer alan bir yanardağ Salı günü erken saatlerde patladı. Patlama sonrası çevre bölgeler kül tabakasıyla kaplandı.



Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki en aktif yanardağ olarak bilinen Shiveluch Yanardağı yaklaşık 6 ay sonra yeniden harekete geçti.

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, yanardağ patlamasının ardından 15 ile 20 kilometre yüksekliğe kül bulutları yükseldi.

Kısa süre içinde yayılan küller yanardağının en az 50 kilometre yakınındaki yerleşim alanlarını kapladı.



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Bölgeye yayılan küller hayatı durma noktasına getirdi. Bölge yönetimi karayollarının trafiğe kapatıldığını duyururken okullar da geçici bir süreliğine tatil edildi.

Evlerin içme suyu hatlarının da zarar görmesiyle musluklardan çamur aktığı ve bölge sakinlerine temiz tedarik edilmeye çalışıldığı duyuruldu.



Kamçatka Valisi Vladimir Solodov, şimdilik toplu tahliyeye gerek olmadığını belirterek sağlık sorunu yaşayan sakinlerin geçici olarak tahliye edilebileceğini vurguladı.

KIRMIZI ALARM: LAVLAR YOLLARI KAPATABİLİR

Bugün uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde kül yığınının tıpkı kar gibi araçların ve evlerin üzerini kapladığı görülürken, yanardağdan yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Klyuchi köyü sakinleri, kül bulutunun bölgeyi karanlığa boğduğunu gösteren videolar yayınladı.



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TASS haber ajansında yer alan bilgilere göre bölgedetehlike alarmı verildi ve sıcak lav akıntılarının yolları kapatma riski olduğunu söylendi.

Rus basınında yer alan haberlerde kül kalınlığının8,5 santimetreyi bulduğu ve bunun 60 yıl sonra bir rekor olduğu vurgulandı.

