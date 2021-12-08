Kudüs’te buluştular Türkiye’yi çekiştirdiler

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye’ye yönelik suçlayıcı ifadeler kullanırken, İsrail Başbakanı Naftali Bennett Yunan-İsrail-Rum işbirliğinin bölgesinin iyiliğine olduğunu iddia etti.

DOĞU AKDENİZ VURGUSU

Toplantıdan sonra yayınlanan ortak bildiride, Türkiye’nin adı geçmemekle birlikte Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz konularında Yunan-Rum iddialarına destek verildi. Bildiride “Doğu Akdeniz ve Ege’de egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ile doğalgaz ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda uluslararası hukuk temelinde işbirliğinin önemine değindik” denildi.